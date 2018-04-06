«Интер» отказался от варианта с приглашением Бернарда

Полузащитник «Шахтера», скорее всего, не перейдет в «Интер», сообщает Passioneinter.

По данным издания, бразилец запросил слишком большие финансовые условия контракта как для игрока, который не имеет паспорт гражданина Евросоюза. Речь идет о зарплате в размере 4 миллиона евро за сезон.

Интерес к 25-летнему бразильцу также проявляют «Милан», «Бешикташ», «Рома», «Севилья», «Фламенго», «Сан-Паулу» и «Палмейрас».

Контракт Бернарда с донецким клубом истекает летом. Хавбек отказался от всех предложений «Шахтера» по продлению контракта и дал понять, что не хочет оставаться в Украине.

В нынешнем сезоне Бернард провел 19 матчей в чемпионате Украины, забил 6 мячей и отдал 4 результативные передачи.