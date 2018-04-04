Роналду: Не ожидал, что забью такой фантастический гол

Нападающий «Реала»поделился впечатлениями после того, как оформил дубль в ворота(3:0) в матче 1/4 финала Лиги чемпионов, забив второй гол красивым ударом через себя.

«Гол получился фантастическим. Не ожидал, что забью такой гол, но лучше говорить об игре команды в целом. Мне кажется, матч был потрясающим.

Мы забили три мяча "Юве", замечательной команде. Провели прекрасный матч, я забил два мяча и помог своей команде.

Это наш турнир. Нам по душе Лига чемпионов, мне нравится играть в этом турнире. Это отличный результат, ответный матч мы проведем дома.

Мы знаем, что "Юве" — прекрасная команда, а потому надо быть осторожными, но сейчас мы счастливы, вся команда очень довольна.

Мне понравилось, с каким постоянным напором мы играли. Мы не пропустили. "Юве" оказывал сильное давление, особенно в первом тайме, но мы хорошо оборонялись.

Наш вратарь и защитники проделали фантастическую работу. Затем, во втором тайме, мы создали ряд моментов и забили. Футбол такая игра. Не забиваешь, не выигрываешь.

Все постепенно. Считаю, что сейчас мы должны думать об ответном матче. В футболе всякое случается, поэтому давайте для начала подумаем об ответной игре и посмотрим, что получится», — приводит слова игрока пресс-служба УЕФА.