Передня увидел заинтересованность руководства СКА в развитии

Новый главный тренер «СКА-Хабаровск»прокомментировал свое назначение.

«Говорить о том, что никаких задач не стоит неправильно. Сначала надо добраться до места, со всем разобраться, а потом будем говорить о задачах. Уже сейчас могу сказать, что точно хочу изменить некоторые аспекты игры СКА.

Почему на Дальний Восток сложно привезти качественных игроков? Если команда имеет стабильное финансовое положение, развивается, то задача становится проще. В СКА ситуация такая, что развивается инфраструктура клуба и в развитии футбола заинтересовано руководство.

"СКА-Хабаровск" назвал имя нового тренера

В попечительском совете есть руководство края, они заинтересованы, в том числе», — приводит слова Передни «Спорт-Экспресс».