Яковлев: Впереди у «Анжи» шесть финалов

Полузащитник «Анжи»прокомментировал ничью с «Краснодаром» (1:1) в матче 24-го тура РФПЛ.

«Хотелось бы выиграть, конечно. В Краснодаре всегда тяжело играть: отличный стадион, отличная поддержка болельщиков, игроки топ-уровня. Но у нас есть характер. Слава богу, что сравняли. Очки нам нужны сейчас, как воздух. Мы всегда стараемся бороться до конца. В матче с "Ахматом" также забили в самой концовке. Радует, что есть результат. А очки будем считать в конце чемпионата.

"Краснодар" борется за высокие места, мы – за выживание. Но результат этого матча закономерен. С хорошим настроением едем в Махачкалу. Впереди нас ждут 6 финалов.

Я давно в такой борьбе, с разными командами. Но это так же, как и в жизни. Нужно быть наглее, смелее, увереннее идти к своей цели. В нашей команде есть опытные ребята, есть молодые. Мы стараемся помочь молодежи, передать им свой опыт. У "Анжи" не все так страшно», – сказал Яковлев в интервью «Матч ТВ».

После 24 туров «Анжи» набрал 24 очка и занимает 14-е место в турнирной таблице.