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    РФПЛ будет отменять матчи на полях, не получивших одобрения за 10 дней до игры

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    Сергей Прядкин
    На фото:Сергей Прядкин
    Российская футбольная премьер-лига (РФПЛ) намерена со следующего сезона запрещать проведение матчей чемпионата России на поле, которое за 10 дней было признано не готовым к игре, заявил президент РФПЛ Сергей Прядкин.

    «Со следующего сезона, если поле не будет готово за десять дней до матча, то оно будет не допущено. Это требует одобрения всех членов, но, думаю, они одобрят идею. Кроме того, будет рассмотрен вопрос привлечения независимых экспертов к оценке полей как натуральных, так и искусственных. Также будем рассматривать возможность проведения матчей только в своем регионе.

    Сейчас в регламенте написано, что комиссия приезжает за десять дней и может не одобрить, но при этом клуб может подать апелляцию. Поэтому сейчас иногда все решается в последний день. Теперь такого больше не будет, не готово поле за десять дней — играть на нем не будут. Да, это требует одобрения лиги, но как президент лиги я это положение буду отстаивать», — цитирует Прядкина «Р-Спорт».

    Рабочая группа РФПЛ 31 марта предложила внести изменения в регламент чемпионата России следующего сезона о невозможности проведения командой домашнего матча на поле соперника.

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