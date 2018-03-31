«Енисей» проиграл «Кубани», «Сибирь» обыграла «Химки»

В других матчах 30-го тура первенства России в ФНЛобыграла домасо счетом 2:0. Петербургскоесыграло вничью с– 0:0.

В составе победителей забитыми мячами отметились Азат Байрыев и Алексей Гай . Таким образом, красноярская команда проиграла во втором матче ФНЛ подряд.

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