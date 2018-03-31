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    «Енисей» проиграл «Кубани», «Сибирь» обыграла «Химки»

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    «Енисей» — «Кубань»
    На фото:«Енисей» — «Кубань»
    В матче 30-го тура Футбольной национальной лиги «Енисей» на своем поле проиграл «Кубани» со счетом 0:2 (0:0).

    В составе победителей забитыми мячами отметились Азат Байрыев и Алексей Гай. Таким образом, красноярская команда проиграла во втором матче ФНЛ подряд.

    «Енисей» (65 очков) продолжает лидировать в турнирной таблице ФНЛ, «Кубань» (37 баллов) — 10-я.

    ФНЛ. 30-й тур
    «Енисей» (Красноярск) — «Кубань» (Краснодар) — 0:2 (0:0)
    Голы: 0:1 – Байрыев – 48, 0:2 – Гай – 73«Енисей»: Нестеренко, Мильдзихов (Саркисов 61), Кичин, Васильев, Жиров, Иванов, Фатуллаев, Исаев (Сердеров 74), Обрадович, Комков, Кутьин (Малоян 78).«Кубань»: Дюпин, Байрыев, Пономарев, Марков, Клещенко, Маляров, Алейник, Гай, Лобкарев (Сидоров 85), Обухов (Завезен 21), Гогниев (Нурисов 61).Предупреждения: Обрадович 27, Гогниев 27, Байрыев 31, Клещенко 62, Маляров 72.
    В других матчах 30-го тура первенства России в ФНЛ «Сибирь» обыграла дома «Химки» со счетом 2:0. Петербургское «Динамо» сыграло вничью с «Шинником» – 0:0.
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