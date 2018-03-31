«Атлетик» упустил победу над «Сельтой»

«Сельта» с 40 очками — на 9-месте. «Атлетик» набрал 36 очков и занимает 12-е место в турнирной таблице Примеры.

На 55-й минуте защитник Унай Нуньес вывел хозяев вперёд, однако на первой добавленной минуте ко второму тайму полузащитник «Сельты» Брайс Мендес сравнял счёт.

В матче 30-го тура чемпионата Испаниииз Бильбао на своем поле сыграл вничью с— 1:1.

Читайте по теме

Трансферный дайджест. 20-27 марта Кому нужен защитник «Арсенала», где мечтает играть лидер «Бордо», кого зовет «Барселона» и другие трансферные новости последних дней

Популярное в сети

Это интересно

О чем договорились Фалькао и Герреро

Колумбийцы вернули должок. Кто оставил ЧМ без Санчеса?

Компания adidas представила официальный мяч чемпионата мира по футболу 2018 года

«Ты много говоришь, но мало двигаешься». Страсти в Манчестере

Радость красно-белых после победы над «Локомотивом» в матче за Суперкубок. Лучше фото

Чемпионство «Спартака» и еще 12 главных событий мирового спорта-2017

СМИ о тренерских перестановках в каталонском клубе

Чем занят шведский лев?

Все о французском новичке мадридского «Реала»

Тео Эрнандес в «Реале». Вопрос с левым флангом решен на несколько лет вперед

Подробный разбор

Капелло ждет родина Реакция прессы на уход Капелло из китайского клуба

Мбаппе, Аргентина и VAR. Герои и неудачники товарищеских матчей Рекорд Мбаппе, сомнения Месси, недовольство Саутгейта и безрадостная перспектива для Сон Хын Мина — в обзоре прошедших товарищеских встреч

От Аргентины до Испании. Десять фаворитов ЧМ-2018 Рейтинг сборных-участниц чемпионата мира за два с половиной месяца до старта турнира

Футбол в России давно надо строить заново Поражение сборной России от Франции — в нашем обзоре прессы

Испания нокаутировала осиротевшую Аргентину Реакция прессы на матч Испания — Аргентина