«Атлетик» упустил победу над «Сельтой»

На 55-й минуте защитник Унай Нуньес вывел хозяев вперёд, однако на первой добавленной минуте ко второму тайму полузащитник «Сельты» Брайс Мендес сравнял счёт.
«Сельта» с 40 очками — на 9-месте. «Атлетик» набрал 36 очков и занимает 12-е место в турнирной таблице Примеры.
Чемпионат Испании. 30-й тур
«Атлетик» — «Сельта» — 1:1
Голы: Нуньес, 55 – Мендес, 90+1«Атлетик»: Аррисабалага, Нуньес, Баленсиага (Иньиго Лекуэ, 81), Де Маркос, Мартинес, Сусаета, Кордоба (Адурис, 72), Рауль Гарсия (Беньят, 79), Итурраспе, Иньяки Уильямс, Сан Хосе. «Сельта»: Альварес, Гомес, Кабраль, Мальо, Кастро, Радоя (Браис Мендес, 73), Лоботка, Васс (Эрнандес, 63), Бойе (Систо, 63), Макси Гомес, Аспас. Предупреждения: Макси Гомес (15), Иньяки Уильямс (31), Мартинес (44), Нуньес (90).