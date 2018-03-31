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    «Атлетик» упустил победу над «Сельтой»

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    Фрагмент матча
    На фото:Фрагмент матча
    В матче 30-го тура чемпионата Испании «Атлетик» из Бильбао на своем поле сыграл вничью с «Сельтой» — 1:1.

    На 55-й минуте защитник Унай Нуньес вывел хозяев вперёд, однако на первой добавленной минуте ко второму тайму полузащитник «Сельты» Брайс Мендес сравнял счёт.

    «Сельта» с 40 очками — на 9-месте. «Атлетик» набрал 36 очков и занимает 12-е место в турнирной таблице Примеры.

    Чемпионат Испании. 30-й тур
    «Атлетик» — «Сельта» — 1:1
    Голы: Нуньес, 55 – Мендес, 90+1«Атлетик»: Аррисабалага, Нуньес, Баленсиага (Иньиго Лекуэ, 81), Де Маркос, Мартинес, Сусаета, Кордоба (Адурис, 72), Рауль Гарсия (Беньят, 79), Итурраспе, Иньяки Уильямс, Сан Хосе. «Сельта»: Альварес, Гомес, Кабраль, Мальо, Кастро, Радоя (Браис Мендес, 73), Лоботка, Васс (Эрнандес, 63), Бойе (Систо, 63), Макси Гомес, Аспас. Предупреждения: Макси Гомес (15), Иньяки Уильямс (31), Мартинес (44), Нуньес (90).
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