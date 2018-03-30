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    Ещенко: В сборную нужно брать лучших, несмотря на разногласия с тренером

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    Андрей Ещенко
    На фото:Андрей Ещенко
    Защитник «Спартака» Андрей Ещенко считает, что главный тренер сборной России должен вызывать в национальную команду лучших футболистов, вне зависимости от личных отношений.

    Напомним, что после того, как Станислав Черчесов принял сборную, он ни разу не вызывал хавбека «Локомотива» Игоря Денисова, с которым у него был конфликт в «Динамо».

    «У нас любят так: если нет результата, то коси и руби. Вот не выиграли у бразильцев с французами, и сейчас вновь начнется – будут винить того, того и этого.

    Может быть, менталитет у нас такой. Хотя, на мой взгляд, наоборот нужно поддерживать.

    К каждому сопернику нужно готовиться по-своему. Понятно, что с бразильцами не стоит играть в атакующий футбол. Нужно действовать от обороны с быстрыми выходами в атаку.

    Плюс нужно брать лучших футболистов, даже если есть какие-то разногласия между ними и тренерским штабом.

    Не буду называть фамилий (смеется). У нас же не только Денисов, правильно? Несколько человек на полсостава наберется.

    Нужен ли он этой сборной? На мой взгляд, он один из лучших на данный момент. Есть ли сейчас российский опорник сильнее Денисова? Думаю, на данный момент он лучший», — приводит слова игрока «Спорт-Экспресс».

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