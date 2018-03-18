«Манчестер Юнайтед» вышел в полуфинал Кубка Англии

На 37-й минуте «МЮ» вышел вперед благодаря голу Ромелу Лукаку , а на 83-й минуте Неманья Матич удвоил преимущество хозяев поля.

Матч, который прошел на «Олд Траффорд», завершился со счетом 2:0 в пользу хозяев.

«Сухость» вернется на «Олд Траффорд» «Манчестер Юнайтед» — «Брайтон». Прогноз и ставки на четвертьфинальный матч Кубка Англии 17 марта

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