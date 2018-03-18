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    «Манчестер Юнайтед» вышел в полуфинал Кубка Англии

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    «Манчестер Юнайтед» — «Брайтон»
    На фото:«Манчестер Юнайтед» — «Брайтон»
    «Манчестер Юнайтед» стал вторым полуфиналистом Кубка Англии. В матче 1/4 финала подопечные Жозе Моуринью обыграли «Брайтон».

    Матч, который прошел на «Олд Траффорд», завершился со счетом 2:0 в пользу хозяев.

    На 37-й минуте «МЮ» вышел вперед благодаря голу Ромелу Лукаку, а на 83-й минуте Неманья Матич удвоил преимущество хозяев поля.

    «Тоттенхэм» — первый полуфиналист Кубка Англии

    Кубок Англии. 1/4 финала
    «Манчестер Юнайтед» — «Брайтон энд Хоув» — 2:0 (1:0)
    Голы: Лукаку, 37 (1:0). Матич, 83 (2:0).«Манчестер Юнайтед»: Ромеро, Валенсия, Смоллинг, Шоу (Янг, 46), Байи, Мата (Рэшфорд, 75), Матич, Мактоминэй, Лукаку, Марсьяль, Лингард (Феллаини, 89).«Брайтон энд Хоув»: Крул, Зуттнер, Даффи, Скелотто, Данк, Каяль, Гросс, Преппер, Марч (Искиэрдо, 68), Ульоа (Маррей, 76), Локадиа.
    «Сухость» вернется на «Олд Траффорд»«Манчестер Юнайтед» — «Брайтон». Прогноз и ставки на четвертьфинальный матч Кубка Англии 17 марта
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