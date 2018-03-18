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    «Бетис» крупно обыграл «Эспаньол»

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    Игроки «Бетиса»
    На фото:Игроки «Бетиса»
    В матче 29-го тура чемпионата Испании «Бетис» принимал «Эспаньол» и одержал разгромную победу.

    Матч завершился со счетом 3:0.

    Три очка хозяевам принесли голы защитника Эктора Фирпо и полузащитников Риада Будебуза и Франсиско Герреро.

    После этого матча «Бетис» набрал 43 очка и занимает восьмую строчку в турнирной таблице Примеры. «Эспаньол», имея в своем активе 35 баллов, идет на тринадцатой позиции.

    Чемпионат Испании. 29-й тур
    «Бетис» — «Эспаньол» — 3:0 (1:0)
    Голы: Фирпо, 34 (1:0). Будебуз, 56 (2:0). Франсис Герреро, 69 (3:0) «Бетис»: Адан, Амат, Бартра, Манди, Фирпо, Хави Гарсия, Гуардадо (Дурмиси, 73), Будебуз (Тельо, 81), Руис, Франсис Герреро, Лорен Морон (Леон, 75)«Эспаньол»: Пау Лопес, Давид Лопес, Дуарте, Кариколь, Наварро, Гранеро (Вила, 81), Санчес, Виктор Санчес, Пьятти (Дардер, 46), Леу Баптистан (Серхио Гарсия, 70), МореноПредупреждения: Виктор Санчес, 36. Франсис Герреро, 81. Морено, 89. Вила, 90+3
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