«Бетис» крупно обыграл «Эспаньол»

Матч завершился со счетом 3:0.
Три очка хозяевам принесли голы защитника Эктора Фирпо и полузащитников Риада Будебуза и Франсиско Герреро.
После этого матча «Бетис» набрал 43 очка и занимает восьмую строчку в турнирной таблице Примеры. «Эспаньол», имея в своем активе 35 баллов, идет на тринадцатой позиции.
Чемпионат Испании. 29-й тур
«Бетис» — «Эспаньол» — 3:0 (1:0)
Голы: Фирпо, 34 (1:0). Будебуз, 56 (2:0). Франсис Герреро, 69 (3:0) «Бетис»: Адан, Амат, Бартра, Манди, Фирпо, Хави Гарсия, Гуардадо (Дурмиси, 73), Будебуз (Тельо, 81), Руис, Франсис Герреро, Лорен Морон (Леон, 75)«Эспаньол»: Пау Лопес, Давид Лопес, Дуарте, Кариколь, Наварро, Гранеро (Вила, 81), Санчес, Виктор Санчес, Пьятти (Дардер, 46), Леу Баптистан (Серхио Гарсия, 70), МореноПредупреждения: Виктор Санчес, 36. Франсис Герреро, 81. Морено, 89. Вила, 90+3