«Бетис» крупно обыграл «Эспаньол»

После этого матча «Бетис» набрал 43 очка и занимает восьмую строчку в турнирной таблице Примеры. «Эспаньол», имея в своем активе 35 баллов, идет на тринадцатой позиции.

Три очка хозяевам принесли голы защитника Эктора Фирпо и полузащитников Риада Будебуза и Франсиско Герреро .

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