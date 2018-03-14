Гончаренко: Мы уже знаем, к чему готовиться в матче с «Лионом»

Главный тренер ЦСКАподелился ожиданиями от ответного матча 1/8 финала Лиги Европы с

Встреча состоится в четверг, 15 марта. Первый матч завершился поражением армейцев со счетом 0:1.

«Мы достаточно хорошо играли на выезде, но это не повод обольщаться. Все эти матчи были достаточно напряженными, результат мог качнуться то в одну, то в другую сторону.

"Лион" обладает сильными футболистами, и это не только центр поля, но и фланговые игроки, способные обыграть футболиста один в один.

Мне нравится готовить команду к ответному матчу. Мы уже знаем, к чему готовиться, поэтому есть моменты, которые можно изменить.

Понтус Вернблум – универсальный футболист, качественно играет на любой позиции. Если есть трудности, он готов сыграть везде.

Когда Васин получил травму, Василий Березуцкий был дисквалифицирован, то Понтус закрывал позицию центрального защитника.

Витиньо Он прекрасно готов физически и наравне со всеми готовиться к завтрашнему матчу.

Самое главное, что Муса получает игровую практику. Из-за ее отсутствия у него нивелировались некоторые качества, который снова начали появляться. А голы скоро придут.

С чем связан прогресс Натхо? Почему мы должны это с чем-то связывать? Он играет на своем уровне. Это не так ситуация, когда мы должны удивляться. Будет удивительно, если будет по-другому», — приводит слова тренера «Спорт-Экспресс».