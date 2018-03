С пистолетом наголо

Греческий огонь

В чемпионате Греции идет напряженная борьба за чемпионство. Принадлежащий российскому бизнесмену Ивану Саввиди клуб ПАОК ведет борьбу за третий в своей истории титул с афинским АЕКом и пирейским «Олимпиакосом».

Впрочем, борьба могла окончательно закончиться в конце февраля, когда в Салониках отменили матч между лидировавшим на тот момент ПАОК и «Олимпиакосом» из-за того, что тренеру гостей Оскару Гарсии за несколько минут до начала игры метким броском с трибуны разбили голову рулоном бумажной ленты от кассового аппарата.

Тренера увезли в больницу, вице-президент «Олимпиакоса» Саввас Теодоридис увел команду с поля, матч отменили, а разъяренные болельщики обеих команд отправились в город драться с полицией и поджигать машины. Правоохранительным органам пришлось применять слезоточивый газ, чтобы успокоить буйных фанатов.

PAOK hooligans were involved in clashes with riot police after their side's match against Olympiakos was called off on Sunday. pic.twitter.com/vaHU30dFAZ — Hools (@Hoolsnet) 27 февраля 2018 г.

Фанаты «Олимпиакоса», кстати тоже не ангелы — 5 февраля они устроили беспорядки после поражения команды. Клуб лишили 3 очков и обязали провести две игры без зрителей.

Федерация футбола Греции наказала и ПАОК снятием трех очков, и двумя матчами без зрителей за беспорядки на игре с «Олимпиакосом», но потом... отказалась от своего решения.

Дело в том, что Иван Саввиди, нанявший сильных юристов, сумел выиграть дело в апелляционном комитете — 11 марта три очка команде вернули, а болельщиков допустили на игры.

После этого владелец клуба выступил с обращением к фанатам, призвав их «не вестись на провокации» и вести себя мирно.

Обращаюсь ко всем, кому не безразлична судьба нашего любимого ПАОК. Мы все стали свидетелями того, как наши соперники стараются обратить против нас малейшее происшествие. Призываю всех, кто когда-либо любил наши черно-белые цвета, стать щитом против любой провокации и помнить: честь ΠΑΟΚ находится в наших руках, и наша сила заключается не только в единстве, но и в способности контролировать наши эмоции, исключая действия, которые могут быть использованы против нашей команды. Ведь и раньше мы вместе вставали против любой внешней угрозы и поддерживали команду только своим голосом. Я продолжаю верить в нас и в греческое правосудие и сделаю все для защиты интересов ПАОК законным образом. Благодарю вас и надеюсь на ваше понимание. Иван Саввиди

Забег с пистолетом

Впрочем, сам владелец клуба своему совету следовать не стал, в тот же день поставив клуб под куда большую угрозу, чем потеря трех очков.

Вечером 11 марта шедший на втором месте ПАОК принимал на своем поле лидера чемпионата — афинский АЕК. Встречу команды так и не доиграли.

На 90-й минуте защитник ПАОК Фернандо Варела забил, казалось, победный мяч. Но судья Йоргос Коминис его отменил, так как посчитал, что был офсайд.

Повторы и разбор на греческом ТВ показывают, что арбитр был прав — экс-игрок санкт-петербургского «Зенита» Жозе Маурисио находился в офсайде и явно мешал вратарю.

Команда отказалась продолжать матч, начались стычки между игроками. Возмущенный Иван Саввиди не смог сдержать своего негодования и выскочил на поле со своими телохранителями, после чего бросился к судье матча.

PAOK's owner Ivan Savvidis has to be held back from attacking the ref after his team's last minute goal was disallowedpic.twitter.com/ZZLhRFvv8L — gza gee (@AFC_Gilles_) 11 марта 2018 г.

Бизнесмена увели с поля, но он вновь кинулся выяснять отношения с арбитром. При этом, телекамеры зафиксировали, что на поясе бизнесмена висит кобура с огнестрельным оружием.

PAOK owner Ivan Savvidis enters the pitch to protest ref’s the decision and guess what, he was carrying a gun... pic.twitter.com/utIApYqHiv — Photos of Football (@photosofootball) 11 марта 2018 г.

Вооружен был не только Саввиди, но и его охранники. Полиция, охранявшая матч, на это не реагировала — носить оружие в Греции не запрещено, если на него есть разрешение. Было ли оно у Саввиди и что за пистолет находился в его кобуре, пока непонятно.

Как сообщает греческая пресса, Саввиди якобы сказал арбитру Коминису: «Ты мертвец». Сам судья в протоколе этого не зафиксировал, но описал не менее интересные подробности.

– Саввиди выбежал на поле в сопровождении собственной охраны.

– Саввиди угрожал одному из представителей АЕК Василису Димитриадису.

– член совета директоров ПАОК Любош Михел сказал арбитру: «С тобой покончено». После этого Коминис решил уйти в раздевалку, так как ситуация не позволяла спокойно решить проблему. В раздевалке судье сказали, что все игроки напуганы, поскольку у владельца ПАОК видели пистолет. Сам Коминис также видел оружие у Саввиди.

При этом, забег бизнесмена по полю привел к желаемому им результату — несмотря на то, что матч так и не был доигран, арбитр все же присудил победу ПАОК, засчитав гол из офсайда.

Это вызвало серьезное недовольство уже со стороны АЕК, но вместо того чтобы послать к судье своего человека с пистолетом, они ограничились официальным заявлением.

Матч был прерван, когда судья Коминис справедливо отменил гол, забитый из офсайда. Но после на поле выбежал Саввиди со своей охраной, и арбитрам пришлось уйти в раздевалку. После почти двух часов ожидания, рефери, которые не раз меняли свое решение, все-таки засчитали гол и присудили победу сопернику. Пресс-служба АЕК

Впрочем, ситуация остается неясной, на сайте федерации официальный счет матча остался 0:0.

Что грозит Саввиди и ПАОК?

Сразу после матча пресс-служба российского бизнесмена выступила с заявлением о том, что Саввиди никому не угрожал оружием, на ношение которое у него, по их словам, есть разрешение.

Иван Игнатьевич никому оружием не угрожал, поэтому провокационные заголовки некоторых СМИ не соответствуют действительности. Да, он выбежал на поле, и у него правда был пистолет, нет смысла этого отрицать. Он носит с собой оружие, у него есть официальное разрешение. В Греции это разрешено, Иван Игнатьевич имеет все необходимые документы. Никаких вопросов по поводу его пистолета ни у кого нет. ПАОК сейчас находится наверху, большие шансы, что команда станет чемпионом. Поэтому идут различные провокации против клуба. Да, Саввиди позволил себе лишние эмоции. Но повторюсь, что никому оружием он не угрожал. Пресс-служба Ивана Саввиди

В понедельник 12 марта стало известно, что власти Греции начали расследование в отношении Саввиди и выдали ордер на арест его самого и его телохранителей, вышедших на поле.

Впрочем, арестовать бизнесмена не удалось — он скрылся. По информации СМИ, в личную охрану Ивана Саввиди входит действующий полицейский. Вместо того, чтобы известить начальство о местонахождении президента ПАОК, он предупредил Саввиди о том, что его ищут.

По информации телеграм-канала Mash, полицейские предложили Саввиди добровольно прийти с адвокатом в участок – тогда задержания силой не будет.

Премьер-министр Греции Алексис Ципрас и заместитель министра спорта Георгиос Вассилиадис хотят перенести следующий тур чемпионата страны, который приостановлен на неопределенный срок.

Георгиос Василиадис Заместитель министра спорта Греции Правительство в течение трех лет билось, чтобы укрепить эту беспокойную составляющую футбола. Мы многое сделали, но еще многое нам предстоит сделать. Мы не допустим, чтобы усилия пропали даром, мы не позволим вернуться беспорядкам, и мы готовы использовать политическую составляющую, но это последнее, что нас беспокоит. Наиболее важными являются правила, которые должны быть одинаковыми для всех. В этом свете мы решили приостановить чемпионат на бессрочный период времени. В ближайшие несколько часов мы проведем встречи с профсоюзами, федерацией, лигой. Мы находимся в контакте с УЕФА и не возобновим чемпионат, пока не будет достигнута новая четкая структура, согласованная всеми, чтобы мы могли продвигаться вперед по правилам. Мы продолжаем битву за прозрачность и лучший футбол

На носу пауза на матчи сборных, так что следующие игры чемпионата Греции пройдут только 31 марта. Президент греческой суперлигиперерывом крайне недоволен.

Впрочем, у Греции куда более серьезные поводы для волнения — из-за участившихся беспорядков на матчах турнира, ФИФА предупредила Греческую федерацию футбола о том, что страна может быть отстранена от участия во всех международных соревнованиях, если «компетентные органы не предпримут надлежащие меры для искоренения всех видов насилия и не гарантируют проведение соревнований».

Тем временем, Ассоциация европейских клубов отстранила ПАОК из числа своих членов.

Ассоциация европейских клубов категорически осуждает поведение президента ПАОК Ивана Саввиди, выбежавшего на поле с оружием по ходу матча греческой суперлиги с АЕК. В соответствии с уставом Ассоциации, руководство единогласно приняло решение отстранить ПАОК из числа своих членов. Решение вступает в силу немедленно. Ассоциация существует для того, чтобы защищать честность и порядок на турнирах и матчах, а также спортивные ценности и принципы, на которых основывается европейских футбол. Отстранение остается в силе до следующего заявления, о нем будет объявлено на Генеральной Ассамблее Ассоциации в Риме 27 марта 2018 года. Заявление Ассоциации европейских клубов

Ассоциация европейских клубов — сравнительно молодая организация, созданная чтобы отстаивать интересы футбольных клубов в Европы в спорах, как правило финансовых, с такими мастодонтами как ФИФА и УЕФА.

Что говорит Иван Саввиди?

Несмотря на то, что российский бизнесмен пока находится в бегах от греческого правосудия, он успел дать комментарий по поводу инцидента.

«Я хочу извиниться перед всеми поклонниками ПАОК, перед всеми греческими болельщиками и мировым футбольным сообществом. Мне очень жаль, что так произошло. Разумеется, я не имел права выходить на поле таким образом.

Моя эмоциональная реакция была спровоцирована общей негативной ситуацией, сложившейся в последнее время в греческом футболе, и всеми неприемлемыми неспортивными событиями, которые случились в конце матча – касательно действий судьи и инспектора, не засчитавших чистый гол, протестов болельщиков и прорыва на поле фанатов обеих команд.

Все это могло ухудшить ситуацию на поле, и единственной моей целью было защитить десятки тысяч поклонников ПАОК от провокаций, возможных осложнений и жертв.

Поверьте, я не собирался атаковать команду соперника или судей. Я никому не угрожал. К сожалению, я, моя семья и мои коллеги стали заложниками прогнившего футбольного истеблишмента.

Я борюсь и буду продолжать стремиться, несмотря на постоянные атаки, которые отражаю на всех уровнях, к честному судейству во всех матчах, к победе в чемпионате на поле, а не в суде», – говорится в заявлении Саввиди.

Кто такой Иван Саввиди?

Бизнес-карьера Ивана Саввиди пошла на взлет в начале 90-х, когда он стал владельцем государственной табачной фабрики в Ростове-на-Дону, где до этого отработал без малого полтора десятка лет.

Он улетел, но обещал вернуться. Мутко пытается обмануть реалии СМИ о решении Виталия Мутко временно приостановить работу в РФС Заработав в 90-х годах немалые суммы, в двухтысячных Саввиди, как и многие, начал выводить их в зарубежные оффшоры. Средства уходили на запад через аффилированную компанию ООО «Донской табак продажи и маркетинг» по так называемому кредитному соглашению со швейцарской компанией Proper Investments GmbH, которой владели жена бизнесмена и его сын.

Как и большинство российских бизнесменов, Саввиди работал в плотной связке с местными и федеральными властями, что помогало обогащаться на государственных тендерах. В 2003-м бизнесмен был избран депутатом Государственной Думы РФ, а в 2007-м переизбран, уже как депутат «Единой России».

С этим же было связано и участие бизнесмена в жизни футбольного клуба «Ростов», президентом которого он был с 2003 по 2005 годы.

Вновь в жизни «Ростова» Саввиди появился пару лет назад, в качестве инвестора и спонсора — клуб стал одним инструментов взаимодействия с губернатором края, через «благотворительные переводы» круглых сумм на счета «Ростова», истинная природа которых вызывает вопросы.

Но Саввиди, кроме «спонсорской деятельности», лез и в дела футбольные, в результате чего разругался с Кубраном Бердыем, покинувшим «Ростов», который о ранее спас от вылета и едва не сделал чемпионом.

Ну а после того, как дороги бизнесмена и властей Ростовской области разошлись, Саввиди стал требовать «благотворительные переводы» назад — донской клуб получил иски почти на 600 миллионов рублей. Судебное разбирательство до сих пор продолжается.

С июня 2004-го года Саввиди – президент Ассоциации греческих общественных объединений России. В 2012 году бизнесмен купил за 10 млн евро греческий клуб ПАОК. А в декабре 2017 года компания Саввиди, совместно с двумя другими фирмами, приобрела порт Салоники.