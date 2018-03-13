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    Гюнеш: Против «Баварии» поставим всех лучших

    Лига чемпионов Бешикташ Бавария
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    Шенол Гюнеш
    На фото:Шенол Гюнеш
    Главный тренер «Бешикташа» Шенол Гюнеш дал свой комментарий перед ответным матчем 1/8 финала Лиги чемпионов против «Баварии».

    «Мы знаем, что "Бавария" отправилась сюда сильнейшим составом, и мы тоже поставим на игру всех лучших. Мы прощаемся с турниром в этом году, но хотим оставить хорошее впечатление с целью вернуться сюда в следующем розыгрыше», — цитирует Гюнеша официальный сайт УЕФА.

    «Мы хотели выйти в следующий круг или как минимум принять участие в напряженной схватке, и большая разница в счете после первого матча не пошла всему этому на пользу. Но мы все равно постараемся добиться хорошего результата и показать свой лучший футбол», — также отметил наставник «Бешикташа».

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    Напомним, в первом матче «Бешикташ» уступил со счетом 0:5. Ответная встреча состоится 14 марта.

    Немецкий второй этаж и турецкое гостеприимство«Бешикташ» — «Бавария». Прогноз и ставки на ответный матч 1/8 Лиги чемпионов 14 марта
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