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    «Зенит» и «Лейпциг» рассудят итальянцы, «Лион» и ЦСКА – шотландцы

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    Даниэле Орсато
    На фото:Даниэле Орсато
    УЕФА назначил бригады арбитров на ответные матчи 1/8 финала Лиги Европы, которые пройдут 15 марта, сообщает официальный сайт организации.

    Матч между «Зенитом» и «Лейпцигом» рассудит итальянская бригада арбитров во главе с Даниэле Орсато.

    Ассистентами Орсато будут Риккардо Ди Фьоре и Лоренцо Манганелли, дополнительные помощники рефери — Лука Банти и Антонио Дамато, четвертый арбитр — Алессандро Джаллатини.

    На матч «Лион» — ЦСКА назначена бригада арбитров из Шотландии во главе с Бобби Мэдденом.

    Помогать Мэддену будут судьи на линиях Дэвид Макгичи и Аластер Матер, дополнительные ассистенты — Эндрю Даллас и Дональд Робертсон, четвертый рефери — Алан Малвэнни.

    Португалец Артур Диаш рассудит «Локомотив» и «Атлетико». Помогать Диашу будут его соотечественники Руй Тавареш и Паулу Соареш. Дополнительные ассистенты — Угу Мигель и Жоау Пиньейру, четвертым рефери назначен Бруну Родригеш.

    В первых матчах 1/8 финала «Зенит» проиграл «Лейпцигу» 1:2, ЦСКА уступил «Лиону» 0:1, а «Локомотив» потерпел поражение от «Атлетико» со счетом 0:3.

    Возьмет ли «Зенит» реванш за поражение в Германии?«Зенит» — «Лейпциг». Прогноз и ставки на матч футбольной Лиги Европы 15 марта
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