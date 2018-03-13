«Зенит» и «Лейпциг» рассудят итальянцы, «Лион» и ЦСКА – шотландцы

УЕФА назначил бригады арбитров на ответные матчи 1/8 финала Лиги Европы, которые пройдут 15 марта, сообщает официальный сайт организации.

Матч между «Зенитом» и «Лейпцигом» рассудит итальянская бригада арбитров во главе с Даниэле Орсато.

Ассистентами Орсато будут Риккардо Ди Фьоре и Лоренцо Манганелли, дополнительные помощники рефери — Лука Банти и Антонио Дамато, четвертый арбитр — Алессандро Джаллатини.

На матч «Лион» — ЦСКА назначена бригада арбитров из Шотландии во главе с Бобби Мэдденом.

Помогать Мэддену будут судьи на линиях Дэвид Макгичи и Аластер Матер, дополнительные ассистенты — Эндрю Даллас и Дональд Робертсон, четвертый рефери — Алан Малвэнни.

Португалец Артур Диаш рассудит «Локомотив» и «Атлетико». Помогать Диашу будут его соотечественники Руй Тавареш и Паулу Соареш. Дополнительные ассистенты — Угу Мигель и Жоау Пиньейру, четвертым рефери назначен Бруну Родригеш.

В первых матчах 1/8 финала «Зенит» проиграл «Лейпцигу» 1:2, ЦСКА уступил «Лиону» 0:1, а «Локомотив» потерпел поражение от «Атлетико» со счетом 0:3.