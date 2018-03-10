«Лестер» одержал волевую победу над «Вест Бромвичем»

Счет на 8-й минуте открыли хозяева — гол забил Хосе Саломон Рондон. На 21-й минуте Джейми Варди сравнял счет, а на 62-й минуте Рияд Марез вывел «лис» вперед.
На 76-й минуте Келечи Ихеаначо упрочил преимущество «Лестера», а на третьей компенсированной минуте Висенте Иборра поставил победную точку.
После этого матча «Лестер» на 8-м месте — 40 очков, а «Вест Бромвич» на 20-м месте — 20 очков.
Чемпионат Англии. 30-й тур
«Вест Бромвич Альбион» — «Лестер» — 1:4 (1:1)
Голы: Рондон, 8 (1:0). Варди, 21 (1:1). Махрез, 62 (1:2). Ихеаначо, 76 (1:3). Иборра, 90+3 (1:4). «Вест Бромвич Альбион»: Фостер, Гиббс, Ньом, Доусон, Хегази, Брант, Крыховяк (Филд, 59), Ливермор, Рондон, Филлипс (Родригес, 70), Берк (Робсон-Кану, 83).«Лестер»: Шмайхель, Симпсон, Морган, Магуайр, Чилвелл, Иборра, Ндиди, Окадзаки (Ихеаначо, 60), Варди, Махрез (Диабате, 88), Грэй (Олбрайтон, 67).Предупреждения: Варди, 41. Симпсон, 53. Ндиди, 73. Ливермор, 81.