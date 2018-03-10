«Лестер» одержал волевую победу над «Вест Бромвичем»

После этого матча «Лестер» на 8-м месте — 40 очков, а «Вест Бромвич» на 20-м месте — 20 очков.

На 76-й минуте Келечи Ихеанач о упрочил преимущество «Лестера», а на третьей компенсированной минуте Висенте Иборра поставил победную точку.

Счет на 8-й минуте открыли хозяева — гол забил Хосе Саломон Рондон . На 21-й минуте Джейми Варди сравнял счет, а на 62-й минуте Рияд Марез вывел «лис» вперед.

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