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    «Леванте» обыграл «Хетафе»

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    Фрагмент матча
    На фото:Фрагмент матча
    В матче 28-го тура чемпионата Испании «Леванте» на выезде обыграл «Хетафе» — 1:0.

    Единственный гол в этой встрече забил на 79-й минуте защитник Коке. Спустя 4 минуты после забитого мяча он получил прямую красную карточку.

    Команда из Валенсии одержала победу в чемпионате впервые с ноября 2017 года. Неудачная серия «Леванте» составляла 15 матчей.

    «Хетафе» с 36 очками на 11-м месте, «Леванте» на 17-м месте — 24 очка.

    Чемпионат Испании. 28-й тур
    «Хетафе» — «Леванте» — 0:1 (0:0)
    Гол: Коке, 79 (0:1). «Хетафе»: Гуаита, Кабрера, Суарес, Джене, Бруно Гонсалес, Портильо (Хименес, 80), Фажр (Сибасаки, 87), Арамбарри, Анхель, Хорхе Молина, Ндиай (Ндокайт, 75).«Леванте»: Ойер Оласабаль, Луна, Коке, Кабако, Робер, Кампанья, Моралес, Лерма, Рохер (Барди, 69), Хасон (Боатенг, 59), Иви Лопес (Лукич, 90).Предупреждения: Кампанья, 3. Анхель, 32. Бруно Гонсалес, 33. Кабако, 33. Педро Лопес, 34. Иви Лопес, 37. Коке, 40. Ндиай, 61. Суарес, 82. Хорхе Молина, 88. Ойер Оласабаль, 90+2. Барди, 90+3. Удаление: Коке (Леванте), 83.
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