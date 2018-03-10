«Леванте» обыграл «Хетафе»

«Хетафе» с 36 очками на 11-м месте, «Леванте» на 17-м месте — 24 очка.

Команда из Валенсии одержала победу в чемпионате впервые с ноября 2017 года. Неудачная серия «Леванте» составляла 15 матчей.

Единственный гол в этой встрече забил на 79-й минуте защитник Коке . Спустя 4 минуты после забитого мяча он получил прямую красную карточку.

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