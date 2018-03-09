«Тосно» обыграл «Рубин» в матче молодежного первенства

Встреча, состоявшаяся в Санкт-Петербурге, завершилась со счетом 2:1. У хозяев голы забили Алексей Скворцов (на 71-й минуте) и Юрий Ярцев (85). В составе гостей отличился Никита Цыганков (68).
«Тосно» занимает девятое место в турниреой таблице (28 очков), «Рубин» — пятый (32 очка).
Молодежный ЧР. 22-й тур
«Тосно» — «Рубин» (Казань) — 2:1 (0:0)
Голы: Цыганков, 70 (0:1). Скворцов, 72 (1:1). Ярцев, 86 (2:1).
Единственный мяч забил Вадим Чухланцев на 74-й минуте.
«Амкар» идет 11-м в турнирной таблице (27 очков), «Арсенал» — 13-й (24 очка).
Молодежный ЧР. 22-й тур
«Амкар» (Пермь) — «Арсенал» (Тула) — 1:0 (0:0)
Гол: Чухланцев, 74.