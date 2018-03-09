«Тосно» обыграл «Рубин» в матче молодежного первенства

«Тосно» занимает девятое место в турниреой таблице (28 очков), «Рубин» — пятый (32 очка).

Встреча, состоявшаяся в Санкт-Петербурге, завершилась со счетом 2:1. У хозяев голы забили Алексей Скворцов (на 71-й минуте) и Юрий Ярцев (85). В составе гостей отличился Никита Цыганков (68).

«Тосно» – «Рубин». Прогноз и ставки на матч чемпионата России по футболу 10 марта

Бердыев привезет очки из Саранска «Тосно» – «Рубин». Прогноз и ставки на матч чемпионата России по футболу 10 марта

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