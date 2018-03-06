«Сельта» на своем поле одолела «Лас-Пальмас»

на «Балаидосе» обыгралав матче 27-го тура чемпионата Испании со счетом 2:1 (0:0).

Мяч Эрика Экспозито позволил гостям выйти вперёд на 53-й минуте. Однако Хонни удалось сравнять счёт, а Педро Эрнандес вывести свою команду вперёд в самой концовке второго тайма. Таким образом, безвыигрышная серия «Лас-Пальмаса» теперь составляет пять матчей.

«Сельта» набрала 38 очков и поднялась на 9-ю строчку турнирной таблицы Примеры, «Лас-Пальмас» с 20-ю баллами — 18-й.