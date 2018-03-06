«Сельта» на своем поле одолела «Лас-Пальмас»

Мяч Эрика Экспозито позволил гостям выйти вперёд на 53-й минуте. Однако Хонни удалось сравнять счёт, а Педро Эрнандес вывести свою команду вперёд в самой концовке второго тайма. Таким образом, безвыигрышная серия «Лас-Пальмаса» теперь составляет пять матчей.
«Сельта» набрала 38 очков и поднялась на 9-ю строчку турнирной таблицы Примеры, «Лас-Пальмас» с 20-ю баллами — 18-й.
Чемпионат Испании. Ла Лига. 27-й тур
«Сельта» — «Лас-Пальмас» — 2:1 (0:0)
Голы: Экспосито, 53 (0:1). Хонни Кастро, 62 (1:1). Эрнандес, 89 (2:1).«Сельта»: Рубен Бланко, Ронкалья, Мальо, Хонни Кастро, С.Гомес, Эрнандес, Лоботка, Радойя (Мендес, 60), Аспас, Эмре Мор (Систо, 74), М.Гомес (Бойе, 90+3).«Лас-Пальмас»: Чичисола, Мишел, Агиррегарай, Гальвес, Ксимо Наварро, Аквилани (Хиль, 69), Халилович (Толедо, 84), В.Гомес, Тана, Этебо, Экспосито.Предупреждения: Аквилани, 18. Ксимо Наварро, 72. Лоботка, 81.