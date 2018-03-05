«Валенсия» одержала победу над «Бетисом»

Счет в матче был открыт на 24-й минуте. Быструю атаку организовали хозяева. Нападающий Морено Родриго ушел от Амата и Бартры, а затем хлёстко пробил с пятнадцати метров.
А на 48-й минуте Кондогбия сделал отличный заброс в штрафную гостей. Симоне Дзадза подработал мяч, а затем с десяти мощно пробил под голкипером.
После этого матча «Валенсия» с 53 очками на 4-м месте, а «Бетис» с 37 очками на 9-м месте.
Чемпионат Испании 27-й тур
«Валенсия» — «Бетис» — 2:0 (1:0)
Голы: Родриго, 23 (1:0). Дзадза, 47 (2:0). «Валенсия»: Нету, Монтойя, Хосе Гайя, Мурильо, Габриэл Паулиста, Парехо, Кондогбья, Солер (Кокелен, 74), Родриго (Торрес, 84), Мина (Дзадза, 37), Гонсалу Гедеш.«Бетис»: Адан, Барраган (Франсис Герреро, 59), Амат (Тельо, 83), Бартра, Манди, Фирпо, Хоакин, Хави Гарсия, Камараса (Рубен Кастро, 69), Руис, Лорен Морон.Предупреждения: Барраган, 44. Монтойя, 45. Хоакин, 79. Руис, 79. Бартра, 83.