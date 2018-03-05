«Валенсия» одержала победу над «Бетисом»

В матче 27-го тура испанской Примерыодержала домашнюю победу над— 2:0.

Счет в матче был открыт на 24-й минуте. Быструю атаку организовали хозяева. Нападающий Морено Родриго ушел от Амата и Бартры, а затем хлёстко пробил с пятнадцати метров.

А на 48-й минуте Кондогбия сделал отличный заброс в штрафную гостей. Симоне Дзадза подработал мяч, а затем с десяти мощно пробил под голкипером.

После этого матча «Валенсия» с 53 очками на 4-м месте, а «Бетис» с 37 очками на 9-м месте.