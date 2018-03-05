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    «Валенсия» одержала победу над «Бетисом»

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    Фрагмент матча
    На фото:Фрагмент матча
    В матче 27-го тура испанской Примеры «Валенсия» одержала домашнюю победу над «Бетисом» — 2:0.

    Счет в матче был открыт на 24-й минуте. Быструю атаку организовали хозяева. Нападающий Морено Родриго ушел от Амата и Бартры, а затем хлёстко пробил с пятнадцати метров.

    А на 48-й минуте Кондогбия сделал отличный заброс в штрафную гостей. Симоне Дзадза подработал мяч, а затем с десяти мощно пробил под голкипером.

    После этого матча «Валенсия» с 53 очками на 4-м месте, а «Бетис» с 37 очками на 9-м месте.

    Чемпионат Испании 27-й тур
    «Валенсия» — «Бетис» — 2:0 (1:0)
    Голы: Родриго, 23 (1:0). Дзадза, 47 (2:0). «Валенсия»: Нету, Монтойя, Хосе Гайя, Мурильо, Габриэл Паулиста, Парехо, Кондогбья, Солер (Кокелен, 74), Родриго (Торрес, 84), Мина (Дзадза, 37), Гонсалу Гедеш.«Бетис»: Адан, Барраган (Франсис Герреро, 59), Амат (Тельо, 83), Бартра, Манди, Фирпо, Хоакин, Хави Гарсия, Камараса (Рубен Кастро, 69), Руис, Лорен Морон.Предупреждения: Барраган, 44. Монтойя, 45. Хоакин, 79. Руис, 79. Бартра, 83.
    Почти катавасия«Валенсия» — «Бетис». Прогноз и ставки на матч 27-го тура испанского чемпионата 4-го марта
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