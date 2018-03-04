Тульский «Арсенал» вырвал победу у «Ахмата»

Тульскийодержал домашнюю победу над грозненским(1:0) в матче 21-го тура чемпионата России.

Единственный мяч был забит в компенсированное время. Комбаров и выполнил передачу в центр штрафной площади «Ахмата», Артем Дзюба сбросил мяч на Чаушича, а Горан вколотил мяч под перекладину.

Матч завершился легкой стычкой, по итогам которой ряд игроков получил желтые карточки, а защитник «Ахмата» Родолфо — красную.

После этого матча «Ахмат» с 26 очками на 7--м месте, а «Арсенал» с 25 очками — на 8-м.