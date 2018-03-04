Тульский «Арсенал» вырвал победу у «Ахмата»

Единственный мяч был забит в компенсированное время. Комбаров и выполнил передачу в центр штрафной площади «Ахмата», Артем Дзюба сбросил мяч на Чаушича, а Горан вколотил мяч под перекладину.
Матч завершился легкой стычкой, по итогам которой ряд игроков получил желтые карточки, а защитник «Ахмата» Родолфо — красную.
После этого матча «Ахмат» с 26 очками на 7--м месте, а «Арсенал» с 25 очками — на 8-м.
Чемпионат России. 21-й тур
«Арсенал» (Тула) – «Ахмат» (Грозный) – 1:0 (0:0)
Гол: Чаушич, 90+2.«Арсенал»: Левашов, Комбаров, Григалава, Беляев, Альварес, Ткачев (Хагуш, 72), Майга (Джорджевич, 45+3), Горбатенко, Чаушич, Кангва, Дзюба.«Ахмат»: Гудиев, Уциев, Семенов, Анхель (Родолфу, 36), Мохаммади, Роши, Иванов, Исмаэл, Швец, Балай (Бацуев, 83), Митришев (Лео Жаба, 71).Предупреждения: Хагуш, 80. Григалава, 90+4. Дзюба, 90+5. Семенов, 90+5. Чаушич, 90+6.Удаление: Родолфу, 90+5.