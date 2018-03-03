«Севилья» переиграла «Атлетик»

Хозяева открыли счет на 28-й минуте. Васкес дошел до штрафной площадки и отдал направо на Лукаса Муриэля, который оказался перед голкипером и переиграл его.
На 32-й минуте севильцы удвоили счет. Франко Васкес выиграл второй этаж и пробивает головой точно в дальний угол после кросса с правого фланга.
После этого матча «Севилья» на 5-м месте — 45 очков, а «Атлетик» на 12-м месте — 32 очка очка.
Чемпионат Испании. 27-й тур
«Севилья» — «Атлетик» — 2:0 (2:0)
Голы: Муриэль, 27 (1:0). Васкес, 32 (2:0). «Севилья»: Рико, Меркадо, Лаюн, Эскудеро, Лангле (Кьер, 87), Банега, Н`Зонзи, Сарабия, Васкес, Корреа (Писарро, 90), Муриэль (Нолито, 68).«Атлетик»: Аррисабалага, Иньиго Мартинес, Саборит, Лекуэ, Альварес, Сусаэта, Итурраспе (Рауль Гарсия, 46), Сан-Хосе, Весга (Эчеварриа, 46), Иньяки Уильямс, Кордоба (Адурис, 46).Предупреждения: Саборит, 64. Нолито, 75. Сан-Хосе, 79. Иньиго Мартинес, 83. Корреа, 83.