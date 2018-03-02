Матч за Суперкубок России может пройти в Катаре

Переговоры по переносу матча за Суперкубок из России в Катар еще актуальны, заявил президент Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ)

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«Эти разговоры все еще актуальны, идут переговоры. У нас есть поддержка и со стороны клубов, и от РФС. Суперкубок – коммерческий матч. Нет (рассматривается не только Катар), есть еще одна страна, но я думаю, что Катар – реальнее», — приводит слова Прядкина «Р-Спорт».

В РФПЛ останется 16 команд

Суперкубок России по футболу состоит из одного матча, в котором играют чемпион России и победитель Кубка России. В последние годы встреча проводится перед началом нового сезона.