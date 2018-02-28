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    Газизов: Берем маленькие активы и развиваем их в большие

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    Шамиль Газизов
    На фото:Шамиль Газизов
    Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов подвел итоги зимней трансферной кампании клуба.

    «Считаю, мы подписали неплохого, перспективного полузащитника Сейдахмета. А также защитника Неделчару. Мне кажется, это вообще будущая звезда румынского футбола. Также мы вели нападающего, но по ряду причин нам не удалось его подписать. Поэтому предпримем теперь попытки летом.

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    Сейдахмету недавно исполнилось 18 лет. Молодой парень, которому надо еще прибавлять. А будет ли играть в основе? Наверное, этот вопрос скорее к тренерскому штабу, к Сергею Семаку. Вы все увидите. Еще осталось 10 игр. Все возможно. Не исключено, что Сейдахмет выйдет не в стартовом составе, а на замену. Время покажет.

    Я не хотел бы заострять внимания на том, что его называют казахстанский Месси. Ясно одно. Мальчик очень талантливый. Но таких ребят было очень-очень много. И вот переход из юношеского футбола во взрослый дается далеко не всем. Здесь и заключается серьезная проблема.

    Клуб "Уфа" уже давно свою политику озвучил. Мы стараемся брать маленькие активы и развивать их в большие. Получится у Сейдахмета дальше прогрессировать – значит, мы все вместе сработали хорошо. Если расти не будет – значит, на каком-то этапе допущена ошибка. Вот и все.

    Дзюба? Неформальные разговоры с ним велись. Естественно, Дзюба усилил бы атакующий потенциал нашей команды. Это однозначно. Но по ряду причин Артем у нас не оказался. Не имеет смысла дальше об этом говорить», — передает слова Газизова «Спорт-Экспресс».

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