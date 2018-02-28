Алферов: Матч с «Тосно» можно было перенести

Старший тренер «Луча-Энергии»поделился впечатлениями после поражения отв 1/4 финала Кубка России (1:2).

На начало матча температура составляла -13 градусов. Ранее сегодня была перенесена другая четвертьфинальная игра «Крылья Советов» — «Спартак».

«Про матч было много разговоров — состоится он или нет, — и в какой-то момент эта неопределенность сыграла с нами плохую шутку.

Мы плохо начали встречу, особенно, первый тайм. Не получался выход из обороны, много потерь, причем, в простых ситуациях, после которых соперник проводил опасные ответные атаки — так нам забили второй гол.

В перерыве внесли определенные коррективы и заиграли в другой футбол. Удалось забить и держать "Тосно" в напряжении остаток матча.

Было много мнений. Если бы температура была ниже 15 градусов, мы бы не стали играть. А так все по регламенту.

Когда игра началась, было минус 14, к концу — все 18, а то и 20. Считаю, что встречу можно было и перенести», — приводит слова тренера «Спорт-Экспресс».