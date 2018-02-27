«Бетис» нанес поражение «Леванте»

«Бетис» поднялся на седьмое место в турнирной таблице (36 очков), «Леванте» идет 17-м (20 очков).

Команда из Севильи вышла вперед на 55-й минуте благодаря автоголу Чемы . На 69-й минуте Серхио Леон установил окончательный результат.

Встреча, которая прошла в Валенсии, завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей.

«Леванте» — «Бетис». Прогноз и ставки на матч 25-го тура испанского первенства по футболу 26 февраля

Смогут ли «лягушки» прервать полосу неудач? «Леванте» — «Бетис». Прогноз и ставки на матч 25-го тура испанского первенства по футболу 26 февраля

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