«Бетис» нанес поражение «Леванте»

Встреча, которая прошла в Валенсии, завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей.
Команда из Севильи вышла вперед на 55-й минуте благодаря автоголу Чемы. На 69-й минуте Серхио Леон установил окончательный результат.
«Бетис» поднялся на седьмое место в турнирной таблице (36 очков), «Леванте» идет 17-м (20 очков).
Чемпионат Испании. 25-й тур
«Леванте» — «Бетис» — 0:2 (0:0)
Голы: 0:1 – 55, автогол Родригес, 0:2 – 69 Леон.«Леванте»: Оласабаль, Родригес, Луна, Коке, Постиго (Рочина, 79), Дукуре, Лерма, Моралес, Джейсон (Иви Лопес, 58), Марти, Садику (Паццини, 65).«Бетис»: Адан, Бартра, Манди, Фирпо, Фабиан Руис, Гарсия, Будебуз (Камараса, 70), Санчес (Барраган, 77), Герреро, Леон, Морон (Тельо, 65).Предупреждения: Манди (32), Садику (38), Морон (52), Лерма (62), Марти (76), Родригес (80), Дукуре (83).