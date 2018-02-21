Олимпиада-2018ФутболХоккейТеннисБоксБаскетбол
LiveВся лентаПрогнозыФото
Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    Плеа: В матче с «Локомотивом» нам надо совершить подвиг

    Ницца Футбол Франции Локомотив Футбол России Лига Европы
  • Спорт в VK
    •
  • Спорт. Главное
    •
    Алассан Плеа
    На фото:Алассан Плеа
    Нападающий «Ниццы» Алассан Плеа рассказал, чего ждет от ответного матча 1/16 финала Лиги Европы против «Локомотива».

    Напомним, что первый матч завершился выездной волевой победой российского клуба со счетом 3:2.

    «Мы знаем, что нам надо забить два мяча и это сделать будет трудно. Но нам надо и хорошо обороняться. "Локомотив" – сильный соперник, но мы отдадим все силы для победы. Перед нами стоит задача совершить подвиг.

    Понимаем всю важность матча, но в первой встрече мы создавали опасность у ворот соперника и надо это повторить. Если сыграем на 120 процентов возможностей, может нам и удастся совершить подвиг.

    Да, здесь погода не такая, как в Ницце, но надеюсь, холод нас не убьет. Надо бегать. Когда бегаешь, то согреваешься. Нам надо разогреться и больше бегать. Тренер и его помощники подскажут, что нужно делать.

    У нас было не так много времени. Мы посетили стадион, где пройдет финал чемпионата мира. Увидели Кремль. И он стоит того. Мы многое смогли посмотреть, но Путина, к сожалению, не увидели», — приводит слова игрока «Спорт-Экспресс».

    Напомним, что матч «Локомотив» – «Ницца» состоится 22 февраля и начнется в 19.00 по московскому времени.

    Вперед и по шпалам«Локомотив» — «Ницца». Прогноз и ставки на ответный поединок 1/16 финала Лиги Европы 22 февраля
  • Обсудить
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Читайте по теме
  • Главный вызов в карьере Инфантино
  • Какие реформы задумал глава ФИФА?
    •
  • Проблемы «Локомотива» не мешают ему пугать конкурентов
  • Реакция прессы на матч «Ницца» — «Локомотив»
    •
  • 21/02
    • Гол Дзагоева вывел ЦСКА в 1/8 финала Лиги Европы
  • 19/02
    • Португалец Де Соуза рассудит ЦСКА и «Црвену Звезду»
  • 19/02
    • УЕФА следит за изменением погоды в Москве
  • 16/02
    • «Зенит» на выезде уступил «Селтику»
  • 16/02
    • Фернандеш претендует на звание игрока недели в Лиге Европы
  • 16/02
    • Россия по итогам еврокубковой недели оторвалась от Португалии в рейтинге УЕФА
    Популярное в сети
    Загрузка...
    Загрузка...
    Это интересно
    Презентация новой формыНовое платье королейИзучаем новую форму «Спартака» на сезон 2017/18«Спартак» празднует чемпионствоЧемпионство «Спартака» и еще 12 главных событий мирового спорта-2017Чертова дюжина самых интересных спортивных событий уходящего годаЛионель Месси и Антонелла РокуццоСвадьба года: Месси узаконил свои отношения с Антонеллой РокуццоВ аргентинском Росарио прошло мероприятие, к которому был прикован взгляд всего спортивного мираФрагмент матча«Ты много говоришь, но мало двигаешься». Страсти в МанчестереМанчестерское дерби на «Олд Траффорд» закончилось дракойНовый турнир начнется в сентябре 2018 годаНовинка от УЕФА. Россия может сыграть с чемпионами ЕвропыВсе о Лиге нацийЛионель Месси«В этот день теплом вашим я согрет»Спортивный мир поздравляет Лионеля Месси с тридцатилетием«Спартак» празднует чемпионство«Спартак» всем все доказалПобеда «Спартака» над «Тереком» и празднование чемпионства — в нашем обзоре прессыАлекс Окслейд-Чемберлен 27 августа сыграл за «Арсенал», а уже 31 августа перешел в «Ливерпуль»Моуринью и Гвардиола против большинства. Что случилось в Англии?В АПЛ решили перенести трансферный дедлайнПоль Погба и НеймарДорогие, но не всегда эффективныеО тех, чьи трансферы сотрясали футбольный мир до этого лета
    Подробный разбор
  • Трансферный дайджест. 13-19 февраля
  • Что выберет Иньеста, когда Неймар перейдет в «Реал», кого хочет «Челси» взамен на Батшуайи и другие трансферные новости последних дней
    •
  • Зидан рушит звездную иерархию «Реала»
  • Реакция прессы на матч «Бетис» — «Реал»
    •
  • Топ-5 работяг в Лиге чемпионов
  • LiveSport.Ru выделил самых больших тружеников на футбольном поле в этом розыгрыше Лиги чемпионов
    •
  • Главный вызов в карьере Инфантино
  • Какие реформы задумал глава ФИФА?
    •
  • Проблемы «Локомотива» не мешают ему пугать конкурентов
  • Реакция прессы на матч «Ницца» — «Локомотив»
    •
  • «Неуд» для Карреры. «Спартак» подарил «Атлетику» победу
  • Реакция СМИ на домашнее фиаско «Спартака» в матче 1/16 финала Лиги Европы против «Атлетика»
    •
    Комментарии
    Прогнозы на спорт
  • Россия — фаворит матча с Чехией
  • Чехия — Россия. Прогноз и ставки на матч плей-офф хоккейного турнира Олимпийских игр 23 февраля
  • 4,00
    •
  • Экспресс дня. Надежда на Марлоса
  • Прогнозы и ставки на футбол 21 февраля
  • 6,52
    •
    Футбол. Лента новостей
  • 23:49
    • Каррера: Мы приехали в Бильбао, чтобы перевернуть игру
  • 23:28
    • Кучаев: Мы ждали своего шанса, у нас было достаточно контратак
  • 23:07
    • «Реал» одержал волевую победу над «Леганесом»
  • 22:54
    • Милоевич: Думаю, у ЦСКА хорошие шансы в Лиге Европы
  • 22:37
    • Гончаренко: Или Муса в такт не попадает, или проблемы с последним пасом
  • 22:20
    • Дзагоев: Чего-то не хватает нам, последнего паса, удара
  • 22:10
    • Джеко и Перотти в атаке «Ромы» на матч с «Шахтером»
  • 22:06
    • Погба остался в запасе «МЮ» на матч с «Севильей»
  • 21:51
    • Гол Дзагоева вывел ЦСКА в 1/8 финала Лиги Европы
  • 21:44
    • Браун: Если «Селтик» пройдет «Зенит», это будет фантастика
  • 21:31
    • Фавр: «Ницце» надо четче сыграть в важные моменты матча
  • 21:10
    • Сиганда: Говорить, что у «Спартака» нет шансов – очень опасная затея
  • 20:51
    • Виллиан: Я рад, что забил «Барсе», но не рад результату
  • 19:20
    • «Севилья» — «Манчестер Юнайтед»: матч начнётся в 22:45
  • 19:02
    • Муса — в атаке ЦСКА на матч с «Црвеной Звездой»
  • «Барселона» близка к истощению
  • Реакция прессы на матч «Челси» — «Барселона»
    • Вчера в 17:08
  • 14:39
    • Манчини прокомментировал возможный уход в сборную Италии
  • 12:42
    • Тестовый матч на стадионе в Самаре пройдет 28 апреля
  • 12:08
    • Конте: Против «Барселоны» нельзя пытаться сыграть в открытый футбол
  • 11:47
    • «Зенит» готовился к матчу с «Селтиком» в полном составе
    Весь футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • ТрансферыКалендариВся лентаПрогнозыLive

    Турниры

    Лига чемпионов Лига Европы ЧМ-2018 Евро-2020 ЧМ-2022
    Россия Россия. РФПЛ Россия. ФНЛ Кубок России Китай Суперлига
    Англия Англия. Премьер-лига Англия. Чемпионшип Кубок Англии Кубок Лиги Германия Германия. Бундеслига Кубок Германии
    Испания Испания. Примера Кубок Испании Италия Италия. Серия A Кубок Италии
    Украина Украина. Премьер-лига Франция Франция. Лига 1 Кубок Франции MLS

    Команды

    Атлетико Арсенал Бавария Барселона
    Боруссия Д Зенит Интер Лацио
    Ливерпуль Локомотив Манчестер Сити Манчестер Юнайтед
    Милан ПСЖ Реал Сборная России
    Спартак ЦСКА Челси Ювентус