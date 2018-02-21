Плеа: В матче с «Локомотивом» нам надо совершить подвиг

Нападающий «Ниццы»рассказал, чего ждет от ответного матча 1/16 финала Лиги Европы против

Напомним, что первый матч завершился выездной волевой победой российского клуба со счетом 3:2.

«Мы знаем, что нам надо забить два мяча и это сделать будет трудно. Но нам надо и хорошо обороняться. "Локомотив" – сильный соперник, но мы отдадим все силы для победы. Перед нами стоит задача совершить подвиг.

Понимаем всю важность матча, но в первой встрече мы создавали опасность у ворот соперника и надо это повторить. Если сыграем на 120 процентов возможностей, может нам и удастся совершить подвиг.

Да, здесь погода не такая, как в Ницце, но надеюсь, холод нас не убьет. Надо бегать. Когда бегаешь, то согреваешься. Нам надо разогреться и больше бегать. Тренер и его помощники подскажут, что нужно делать.

У нас было не так много времени. Мы посетили стадион, где пройдет финал чемпионата мира. Увидели Кремль. И он стоит того. Мы многое смогли посмотреть, но Путина, к сожалению, не увидели», — приводит слова игрока «Спорт-Экспресс».

Напомним, что матч «Локомотив» – «Ницца» состоится 22 февраля и начнется в 19.00 по московскому времени.