«Реал» забил пять мячей «Бетису»

Мадридскийодержал гостевую победу над(5:3) в матче 24-го тура испанской Примеры.

В составе «сливочных» дубль оформил Марко Асенсио, еще по голу забили Серхио Рамос, Криштиану Роналду и Карим Бензема.

Второй мяч Асенсио стал для мадридцев юбилейным — 6000-м. «Королевский клуб» первым в Ла Лиге забил такое количество мячей.

За хозяев отличились Айсса Манди, Серхио Леон и защитник «Реала» Начо, забивший автогол, после которого его команде пришлось начать отыгрываться.

«Реал» с 45 очками располагается на четвёртом месте в турнирной таблице Примеры, «Бетис» с 33 очками занимает девятую строчку.