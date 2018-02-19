«Реал» забил пять мячей «Бетису»

В составе «сливочных» дубль оформил Марко Асенсио, еще по голу забили Серхио Рамос, Криштиану Роналду и Карим Бензема.
Второй мяч Асенсио стал для мадридцев юбилейным — 6000-м. «Королевский клуб» первым в Ла Лиге забил такое количество мячей.
За хозяев отличились Айсса Манди, Серхио Леон и защитник «Реала» Начо, забивший автогол, после которого его команде пришлось начать отыгрываться.
«Реал» с 45 очками располагается на четвёртом месте в турнирной таблице Примеры, «Бетис» с 33 очками занимает девятую строчку.
Чемпионат Испании. 24-й тур
«Бетис» – «Реал» – 3:5 (2:1)
Голы: Асенсио, 11 (0:1). Манди, 33 (1:1). Начо, 37 – в свои ворота (2:1). Серхио Рамос, 50 (2:2). Асенсио, 59 (2:3). Криштиану Роналду, 65 (2:4). Леон, 85 (3:4). Бензема, 90+2 (3:5).«Бетис»: Адан, Манди, Бартра, Амат (Хави Гарсия, 75), Барраган, Руис, Гуардадо (Тельо, 81), Будебуз (Леон, 81), Хоакин, Фирпо, Лорен Морон.«Реал»: Навас, Карвахаль, Серхио Рамос, Начо, Марселу (Эрнандез, 30), Васкес, Каземиру, Ковачич, Асенсио, Бэйл (Иско, 73), Криштиану Роналду (Бензема, 89).Предупреждения: Карвахаль, 5. Барраган, 44. Ковачич, 46. Фирпо, 49. Серхио Рамос, 55. Бэйл, 57. Лорен Морон, 61. Каземиру, 81.