(FA) обвинила нападающего «Вест Бромвича»в расизме.

Как сообщает официальный сайт организации, игрок оскорбил защитника «Брайтона» Гаэтана Бонга в матче 23-го тура чемпионата Англии, который состоялся 13 января.

Тогда между игроками произошла стычка. В заявлении FA говорится, что Родригес «использовал бранные и/или оскорбительные слова, ссылаясь в том числе на этническое происхождение и/или цвет кожи и/или расу».

Игрок может подать апелляцию на решение FA до 16 февраля.

«Вест Бромвич» на официальном сайте уже выступил с заявлением в поддержку Родригеса, который расстроен такими обвинениями в свой адрес и категорически их отрицает.