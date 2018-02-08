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    FA обвинила нападающего «Вест Бромвича» в расизме

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    Джей Родригес
    На фото:Джей Родригес
    Футбольная ассоциация Англии (FA) обвинила нападающего «Вест Бромвича» Джея Родригеса в расизме.

    Как сообщает официальный сайт организации, игрок оскорбил защитника «Брайтона» Гаэтана Бонга в матче 23-го тура чемпионата Англии, который состоялся 13 января.

    Тогда между игроками произошла стычка. В заявлении FA говорится, что Родригес «использовал бранные и/или оскорбительные слова, ссылаясь в том числе на этническое происхождение и/или цвет кожи и/или расу».

    Игрок может подать апелляцию на решение FA до 16 февраля.

    «Вест Бромвич» на официальном сайте уже выступил с заявлением в поддержку Родригеса, который расстроен такими обвинениями в свой адрес и категорически их отрицает.

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