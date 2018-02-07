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    «Спартак» вырвал победу у «Спарты»

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    Фрагмент матча
    На фото:Фрагмент матча
    Московский «Спартак» одержал домашнюю победу над пражской «Спартой» (2:1) в товарищеском матче на тренировочном сборе в испанской Марбелье.

    Счет на 15-й минуте открыли красно-белые. Адриано выполнил передачу на правый угол штрафной площади «Спарты», Ханни выполнил передачу в центр, Адриано пропустил мяч на Квинси Промеса, который в итоге точным ударом поразил угол ворот.

    Четыре минуты спустя чехи отыгрались. Комбаров на правом углу штрафной площади заигрался, мяч у него перехватил Загустел и выполнил передачу во вратарскую, а оттуда Вацлав Кадлец спокойно переиграл Реброва.

    На 43-й минуте игры бразилец Фернандо нарушил правила у штрафной площади пражской команды против экс-футболиста «Ростова» Гелора Канга.

    В результате этого произошла небольшая потасовка. По итогам эпизода арбитр встречи показал Фернандо и Канга желтые карточки за неспортивное поведение.

    А на 82-й минуте Лоренсо Мельгарехо отыгрался с Зе Луишем, вышел на рандеву с Ницэ и очень уверенно перебросил мяч через голкипера.

    Товарищеский матч
    «Спартак» (Россия) – «Спарта» (Чехия) – 2:1 (1:1)
    Голы: Промес, 14 (1:0). Кадлец, 18 (1:1). Мельгарехо, 78 (2:1).«Спартак»: Ребров (Селихов, 46), Ещенко (Максимович, 88), Таски, Кутепов, Комбаров, Промес (Педро Роша, 74), Фернанду, Глушаков (Пашалич, 63), Ханни (Мельгарехо, 61), Зобнин, Луиз Адриану (Зе Луиш, 63).«Спарта»: Ницэ, Загустел (Плавшич, 74), Говорка (Чивич, 70), Штетина, Фрыдек (Мустеданагич, 84), Мавуба (Кулганек, 74), Канга, Станчу (Дао, 84), Вэтэжелу (Намойнесу, 70), Кадлец (Лафата, 71).Предупреждения: Загустел, 27. Фернанду, 43. Канга, 43. Кадлец, 59. Фрыдек, 81.
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