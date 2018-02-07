«Спартак» вырвал победу у «Спарты»

Московскийодержал домашнюю победу над пражской(2:1) в товарищеском матче на тренировочном сборе в испанской Марбелье.

Счет на 15-й минуте открыли красно-белые. Адриано выполнил передачу на правый угол штрафной площади «Спарты», Ханни выполнил передачу в центр, Адриано пропустил мяч на Квинси Промеса, который в итоге точным ударом поразил угол ворот.

Четыре минуты спустя чехи отыгрались. Комбаров на правом углу штрафной площади заигрался, мяч у него перехватил Загустел и выполнил передачу во вратарскую, а оттуда Вацлав Кадлец спокойно переиграл Реброва.

На 43-й минуте игры бразилец Фернандо нарушил правила у штрафной площади пражской команды против экс-футболиста «Ростова» Гелора Канга.

В результате этого произошла небольшая потасовка. По итогам эпизода арбитр встречи показал Фернандо и Канга желтые карточки за неспортивное поведение.

А на 82-й минуте Лоренсо Мельгарехо отыгрался с Зе Луишем, вышел на рандеву с Ницэ и очень уверенно перебросил мяч через голкипера.