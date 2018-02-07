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    Мусаев: 32 тысячи на матче юношеских команд — это фантастика!

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    Мурад Мусаев
    На фото:Мурад Мусаев
    Главный тренер «Краснодара» U19 Мурад Мусаев поделился впечатлениями от стыкового матча Юношеской лиги УЕФА со сверстниками из «Реала».

    Основное время встречи в Краснодаре завершилось нулевой ничьей, а в серии пенальти сильнее была мадридская команда, выиграв — 3:0.

    «Была равная игра. До перерыва мы больше владели мячом, наши атаки были острее. Второй тайм начали хорошо, но в последние 10 минут соперник создал несколько опасных моментов, потому что был свежее.

    Основная проблема в том, что "Реал" находится в игровом тонусе, а мы последний официальный матч провели два месяца назад. Нам не хватило игрового ритма. Был целый ряд хороших подходов, но из-за физического состояния не довели их до ума.

    Доволен обороной, сдержали сумасшедшую четвёрку "Реала". Что касается атаки, то она далеко не реализовала свой потенциал.

    Атмосфера ни в коем случае не давила на команду. Был груз ответственности, ведь это впервые для многих из них. Но для ребят это был праздник.

    Хочу поблагодарить публику. 32 тысячи на матче юношеских команд – это фантастика! Да ещё и в будний день! Ребята отдали все силы, чтобы порадовать зрителей, но вышло, как вышло.

    Готовились ли к серии пенальти? Мы смотрели матчи "Реала", но закономерности в действиях вратарей не увидели. Мадридцы за шесть игр использовали трёх голкиперов, и мы не знали, кто выйдет.

    Кто определял исполнителей пенальти? Это было решение игроков. Я никогда не говорю: "Бьёшь ты, ты и ты!".

    Я спросил, кто готов, ребята подняли руки, и мы определили очерёдность. Должен был бить Бородин, но у него обе икры свело», — приводит слова Мусаева Rusfootball.

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