Лебеденко: Есть предложение только от клубов ФНЛ

Бывший нападающий «Терека» и «Арарата» Игорь Лебеденко рассказал, что у него есть предложения от клубов Футбольной национальной лиги (ФНЛ).

Напомним, в начале февраля главный тренер «Енисея» Дмитрий Аленичев рассказал, что клуб контактировал с Лебеденко.

«Действительно. мы общались с "Енисеем". Но до конкретики дело не дошло. В этой команде меня не будет.

Предложения есть только из первой лиги. Планирую определиться с командой в ближайшее время. Пока поддерживаю форму индивидуально», — приводит слова игрока «Спорт-Экспресс».

Напомним, последним клубом 34-летнего форварда был «Арарат», с которым игрок расторг контракт в декабре 2017 года по обоюдному согласию сторон.