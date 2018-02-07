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    Лебеденко: Есть предложение только от клубов ФНЛ

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    Игорь Лебеденко
    На фото:Игорь Лебеденко
    Бывший нападающий «Терека» и «Арарата» Игорь Лебеденко рассказал, что у него есть предложения от клубов Футбольной национальной лиги (ФНЛ).

    Напомним, в начале февраля главный тренер «Енисея» Дмитрий Аленичев рассказал, что клуб контактировал с Лебеденко.

    «Действительно. мы общались с "Енисеем". Но до конкретики дело не дошло. В этой команде меня не будет.

    Предложения есть только из первой лиги. Планирую определиться с командой в ближайшее время. Пока поддерживаю форму индивидуально», — приводит слова игрока «Спорт-Экспресс».

    Напомним, последним клубом 34-летнего форварда был «Арарат», с которым игрок расторг контракт в декабре 2017 года по обоюдному согласию сторон.

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