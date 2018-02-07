Божович: Дзюба показал, что на него всерьёз можно рассчитывать

Главный тренер «Арсенала»рассказал о новичках клуба — нападающеми защитнике

«Арсенал» проиграл тбилисскому «Динамо» с незасчитанным голом Дзюбы

«Иван профессионал своего дела. Он быстро наберёт игровую форму. Физически он готов отлично.

Мне не показалось, что Иван удачнее вписался в состав, чем Дзюба. Вчера в составе нашей команды на поле было много молодых игроков, с которыми Дзюбе было тяжело найти общий язык в первом тайме.

Во втором тайме у Артёма было два хороших момента. Пусть он не забил, но мне он показал, что на него всерьёз можно рассчитывать», — приводит слова Божовича Sport24.ru.

Также Божович ответил на вопрос о том, является ли одной из его задач – вернуть Дзюбу в сборную к чемпионату мира в России.

«Я не могу так сказать, но надеюсь, что Артём сам всё сделает. Никакой планки для него нет. Я верю, что он нам поможет добиться хорошего результата. Дай Бог, чтобы Дзюба забивал как можно больше», — рассказал Божович.