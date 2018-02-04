Дубль Стуани принес «Жироне» победу над «Атлетиком»

Счет на 7-й минуте открыл Кристиан Стуани, реализовавший пенальти. А на 65-й минуте уругвайский нападающий оформил дубль.
После этого матча «Жирона» на 12-м месте — 28 очков, а «Атлетик» на 13-й строке таблицы — 27 очков.
Чемпионат Испании. 22-й тур
«Жирона» – «Атлетик» — 2:0 (1:0, 1:0)
Голы: 1:0 – 7, пенальти Стуани, 2:0 – 65 Стуани. «Жирона»: Буну, Маффео, Хуанпе, Эспиноса, Мохика, Гарсия (Тимор, 84), Понс, Порту (Алейш Гарсия, 90), Гранель, Рамальо, Стуани (Олунга, 82). «Атлетик»: Яго Эррерин, Иньиго Лекуэ, Йерай Альварес, Мартинес, Лопес, Беньят (Сусаета, 62), Итурраспе, Рауль Гарсия, Микель Рико, Иньяки Уильямс, Нуньес (Адурис, 62). Предупреждения: Маффео (46), Нуньес (58).