Дубль Стуани принес «Жироне» победу над «Атлетиком»

В матче 22-го тура испанской Примерыодержала домашнюю победу надиз Бильбао — 2:0.

Счет на 7-й минуте открыл Кристиан Стуани, реализовавший пенальти. А на 65-й минуте уругвайский нападающий оформил дубль.

После этого матча «Жирона» на 12-м месте — 28 очков, а «Атлетик» на 13-й строке таблицы — 27 очков.