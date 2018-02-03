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    АПЛ. «МанСити» упустил победу над «Бернли», «МЮ» победил «Хаддерсфилд»

    Подробности матчей 26-го тура чемпионата Англии по футболу

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    Футболисты «Манчестер Сити»
    Футболисты «Манчестер Сити»
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    С 3 по 5 февраля в английской Премьер-лиге пройдут матчи 26-го тура.

    «Бернли» — «Манчестер Сити» 1:1

    «Бернли» сыграл вничью с «Манчестер Сити» в домашнем матче 26-го тура английской Премьер-лиги.

    Встреча, которая прошла на стадионе «Терф Мур», завершилась со счетом 1:1.

    «Горожане» вышли вперед на 22-й минуте, когда Кевин Де Брейне с углового выполнил передачу на Бернарду Силву, португалец переправил мяч на Данило, который ударом из-за пределов штрафной площади поразил дальний угол ворот.

    В середине второго тайма у хозяев был отличный момент для взятия ворот, но мяч после удара Аарона Леннона ударился о руки Эдерсона, а затем угодил в перекладину.

    Еще через пару минут удвоить преимущество гостей мог Рахим Стерлинг, однако с пары метров не попал в пустые ворота.

    «Бернли» много атаковал и все-таки добился своей цели на 82-й минуте. Мэттью Лоутон с фланга сделал заброс на дальний угол вратарской, откуда Йоханн Гудмундссон в касание поразил цель.

    В турнирной таблице «Манчестер Сити» остался на первом месте (69 очков), а «Бернли» занимает седьмую позицию (36 очков).

    Чемпионат Англии. 26-й тур
    «Бернли» — «Манчестер Сити» — 1:1 (0:1)
    Голы: 0:1 – 22 Данило, 1:1 – 82 Гудмундссон.«Бернли»: Поуп, Ми, Лонг, Тэйлор, Бардсли (Лоутон, 46), Леннон, Хендрик, Гудмундссон, Корк, Барнс, Воукс.«Манчестер Сити»: Эдерсон, Отаменди, Компани, Данило, Уокер, Гюндоган, де Брюйне, Стерлинг (Браим Диас, 74), Фернандиньо, Бернарду Силва, Агуэро.Предупреждения: Лонг (38), Корк (42), Гюндоган (64), Ми (73), Барнс (90+3).

    «Борнмут» — «Сток Сити» 2:1

    В матче 26-го тура «Борнмут» одержал волевую домашнюю победу над «Сток Сети» — 2:1.

    Пропустив уже на 5-й минуте гол швейцарского хава гостей Джердана Шакири, «вишни» сумели отыграться ближе к концу матча благодаря голам гамбийца Джошуа Кинга и француза Ли Муссе.

    Чемпионат Англии. 26-й тур
    «Борнмут» – «Сток Сити» 2:1 (0:1, 2:0)
    Голы: 0:1 – 5 Шакири, 1:1 – 70 Кинг, 2:1 – 79 Муссе. «Борнмут»: Бегович, Кук (Кинг, 13), Аке, Дэниэлс, Фрэнсис, Кук, Фрэйзер, Айб (Пью, 90), Гослинг, Станислас (Муссе, 59), Уилсон. «Сток Сити»: Батленд, Шоукросс, Кэмерон, Питерс, Зума, Аллен, Ндиайе (Стафилидис, 71), Шакири, Бауэр, Шупо-Мотинг (Берахино, 83), Крауч (Диуф, 83). Предупреждения: Ндиайе (38), Шакири (45), Гослинг (58), Кинг (59), Шупо-Мотинг (69).

    «Брайтон» — «Вест Хэм» 3:1

    В матче 26-го тура АПЛ «Брайтон энд Хоув Альбион» одержал домашнюю победу над «Вест Хэмом» — 3:1.

    За «чаек» голы забили Гленн Мюррей, Хосе Искьердо и Паскаль Гросс. За «молотобойцев» отличился Хавьер Эрнандес.

    Чемпионат Англии. 26-й тур
    «Брайтон» – «Вест Хэм» — 3:1 (1:1, 2:0)
    Голы: 1:0 – 8 Мюррей, 1:1 – 30 Эрнандес, 2:1 – 59 Искьердо, 3:1 – 75 Гросс. «Брайтон»: Райан, Даффи, Бонг, Скелотто, Данк, Стивенс, Проппер, Гросс (Кайяль, 83), Кнокерт (Марч, 77), Искьердо, Мюррей (Ульоа, 72). «Вест Хэм»: Адриан, Коллинз, Огбонна, Крессуэлл, Сабалета, Жоау Мариу, Райс (Антонио, 66), Куяте, Нобл, Байрэм (Хьюджилл, 80), Эрнандес. Предупреждения: Крессуэлл (8), Данк (50), Искьердо (60), Стивенс (81).

    «Вест Бромвич» — «Саутгемптон» 2:3

    В рамках 26-го тура чемпионата Англии «Вест Бромвич» на своем поле уступил «Саутгемптону» — 2:3.

    За хозяев голы забили египетский защитник Ахмед Хегази и экс-зенитовец Саломон Рондон.

    В составе победителей отличились габонский хавбек Марио Лемина, защитник Джек Стивенс и полузащитник Джеймс Уорд-Праус.

    Чемпионат Англии. 26-й тур
    «Вест Бромвич» — «Саутгемптон» — 2:3 (1:2)
    Голы: Хегази, 4 (1:0). Лемина, 40 (1:1). Стивенс, 43 (1:2). Уорд-Проуз, 55 (1:3). Рондон, 72 (2:3). «Вест Бромвич»: Фостер, Маколи, Ньом (Макклин, 77), Доусон, Хегази, Бэрри, Брант, Якоб (Родригес, 62), Старридж (Берк, 62), Рондон, Филлипс.«Саутгемптон»: Маккарти, Бертранд, Седрик Суариш, Худт, Стивенс, Ромеу, Уорд-Проуз, Лемина, Буфаль (Хейбьерг, 85), Тадич (Редмонд, 88), Каррильо (Лонг, 75).Предупреждения: Бэрри, 22. Филлипс, 90+2. Бертранд, 90+2.

    «Лестер» — «Суонси» 1:1

    В 26-м туре чемпионата Англии «Лестер» на домашней арене «Кинг Пауэр» сыграл вничью с «Суонси» — 1:1.

    «Лисы» провели в начале первого тайме благодаря голу лучшего бомбардира Джейми Варди, но после перерыва аргентинский защитник «лебедей» Федерико Фернандес сравнял счет.

    Чемпионат Англии. 26-й тур
    «Лестер» — «Суонси» — 1:1 (1:0)
    Голы: Варди, 17 (1:0). Фернандес, 53 (1:1). «Лестер»: Шмайхель, Фукс, Симпсон (Окадзаки, 80), Драгович, Магуайр, Адриэн Силва (Джеймс, 68), Олбрайтон, Ндиди, Варди, Ихеаначо (Грэй, 68), Диабате.«Суонси»: Фабяньски, Ольссон, Нотон, Фернандес, ван дер Хорн, Моусон, Фер (Кэрролл, 36), Ки Сон Ен, Клукас, Дайер (Бони, 71), Айю (Раутледж, 90+2).Предупреждение: Диабате, 3.

    «Манчестер Юнайтед» — «Хаддерсфилд Таун» 2:0

    В матче 26-го тура Английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» одержал домашнюю победу над «Хаддерсфилд Тауном» — 2:0.

    Хозяева открыли счет на 55-й минуте. Мата на левом фланге получил передачу от Матича и выполнил передачу к линии вратарской, где Ромелу Лукаку оторвался от защитников и уверенно отправил мяч в ворота.

    На 68-й минуте в ворота гостей был назначен пенальти за фол на Алексисе Санчесе в штрафной. Сам пострадавший с «точки» пробил по воротам, голкипер Лоссль среагировал и спас свою команду, но мяч предательски отскочил обратно к Алексису, который в итоге добил его в ворота.

    Голкипер «Манчестер Юнайтед» Давид де Хеа сыграл на ноль в 300-й игре за клуб.

    После этого матча «МЮ» с 56 очками на 2-м месте, а «Хаддерсфилд» на 19-м месте — 24 очка.

    Чемпионат Англии. 26-й тур
    «Манчестер Юнайтед» — «Хаддерсфилд» — 2:0 (0:0)
    Голы: Лукаку, 55 (1:0). Санчес, 68 (2:0). Нереализованный пенальти: Санчес, 68 (вратарь).«Манчестер Юнайтед»: де Хеа, Валенсия, Рохо, Смоллинг, Шоу, Лингард (Погба, 65), Мактоминэй, Матич, Мата (Рэшфорд, 71), Санчес, Лукаку (Марсьяль, 77).«Хаддерсфилд»: Лессль, Смит, Йергенсен Занка, Шиндлер (Хефеле, 59), Конголо, Хадергьонай, Хогг, Биллинг (Муй, 33), ван Ла Парра (Инс, 69), Депуатр, Кванер.Предупреждения: Биллинг, 23. Мата, 27. Санчес, 45+2. Смит, 48. Хогг, 59. Хефеле, 64.

    «Арсенал» — «Эвертон» 5:1

    Лондонский «Арсенал» одержал домашнюю победу над «Эвертоном» (5:1) в матче 26-го тура чемпионата Англии.

    Хозяева открыли счет уже на 6-й минуте. Обамеянг в касание забросил мяч на Мхитаряна, а тот прострелил по линии вратарской, попав в Аарона Рэмси, от которого мяч отлетел в ворота.

    На 14-й минуте Мустафи сыграл на опережение в момент навеса с углового и скинул мяч на дальнюю штангу ворот «Эвертона», откуда ворота с метра расстрелял Лоран Косельни.

    На 19-й минуте Айуоби отыграл на свободного перед штрафной ливерпульцев Аарона Рэмси, который пробил с рикошетом от соперника под перекладину.

    На 37-й минуте Мхитарян через центр сыграл на находящегося на грани офсайда Пьера-Эмерика Обамейянга, который легко пробросил мяч мимо голкипера в ворота гостей.

    «Эвертон» отквитал один мяч на 64-й минуте. После навеса Мартина с фланга Доминик Калверт-Льюин выиграл верховую борьбу у Колашинаца и пробил головой в дальний угол.

    А на 74-й минуте Мхитарян воспользовался ошибкой соперника на фланге и без сопротивления прострелил на свободного в штрафной Аарона Рэмси, который легко пробил в ближний угол, оформив хет-трик.

    После этого матча «Арсенал» с 45 очками на 6-м месте, а «Эвертон» на 10-м месте — 31 очко.

    Чемпионат Англии. 26-й тур
    «Арсенал» — «Эвертон» — 5:1 (4:0)
    Голы: Рэмси, 6 (1:0). Косьельни, 14 (2:0). Рэмси, 19 (3:0). Обамеянг, 37 (4:0). Калверт-Льюин, 64 (4:1). Рэмси, 74 (5:1). «Арсенал»: Чех (Оспина, 70), Бельерин, Мустафи, Косьельни, Монреаль (Колашинац, 46), Джака, Рэмси (Уилшир, 75), Ивоби, Мхитарян, Езил, Обамеянг.«Эвертон»: Пикфорд, Мангала, Кин (Дэйвис, 46), Уильямс, Кенни, Шнейдерлен, Гуйе, Уолкотт (Калверт-Льюин, 61), Боласье, Мартина, Ньясс (Дженк, 78).Предупреждения: Косьельни, 24. Мустафи, 50.

    «Кристал Пэлас» — «Ньюкасл»

    4 февраля, 17:15 мск

    «Ливерпуль» — «Тоттенхэм»

    4 февраля, 19:30 мск

    «Уотфорд» — «Челси»

    5 февраля, 23:00 мск

    Продлит ли «Тоттенхэм» на «Энфилде» свою беспроигрышную серию?«Ливерпуль» — «Тоттенхэм». Прогноз и ставки на матч чемпионата Англии по футболу 4 февраля
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