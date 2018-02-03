АПЛ. «МанСити» упустил победу над «Бернли», «МЮ» победил «Хаддерсфилд»

«Бернли» — «Манчестер Сити» 1:1
«Бернли» сыграл вничью с «Манчестер Сити» в домашнем матче 26-го тура английской Премьер-лиги.
Встреча, которая прошла на стадионе «Терф Мур», завершилась со счетом 1:1.
«Горожане» вышли вперед на 22-й минуте, когда Кевин Де Брейне с углового выполнил передачу на Бернарду Силву, португалец переправил мяч на Данило, который ударом из-за пределов штрафной площади поразил дальний угол ворот.
В середине второго тайма у хозяев был отличный момент для взятия ворот, но мяч после удара Аарона Леннона ударился о руки Эдерсона, а затем угодил в перекладину.
Еще через пару минут удвоить преимущество гостей мог Рахим Стерлинг, однако с пары метров не попал в пустые ворота.
«Бернли» много атаковал и все-таки добился своей цели на 82-й минуте. Мэттью Лоутон с фланга сделал заброс на дальний угол вратарской, откуда Йоханн Гудмундссон в касание поразил цель.
В турнирной таблице «Манчестер Сити» остался на первом месте (69 очков), а «Бернли» занимает седьмую позицию (36 очков).
«Борнмут» — «Сток Сити» 2:1
В матче 26-го тура «Борнмут» одержал волевую домашнюю победу над «Сток Сети» — 2:1.
Пропустив уже на 5-й минуте гол швейцарского хава гостей Джердана Шакири, «вишни» сумели отыграться ближе к концу матча благодаря голам гамбийца Джошуа Кинга и француза Ли Муссе.
«Брайтон» — «Вест Хэм» 3:1
В матче 26-го тура АПЛ «Брайтон энд Хоув Альбион» одержал домашнюю победу над «Вест Хэмом» — 3:1.
За «чаек» голы забили Гленн Мюррей, Хосе Искьердо и Паскаль Гросс. За «молотобойцев» отличился Хавьер Эрнандес.
«Вест Бромвич» — «Саутгемптон» 2:3
В рамках 26-го тура чемпионата Англии «Вест Бромвич» на своем поле уступил «Саутгемптону» — 2:3.
За хозяев голы забили египетский защитник Ахмед Хегази и экс-зенитовец Саломон Рондон.
В составе победителей отличились габонский хавбек Марио Лемина, защитник Джек Стивенс и полузащитник Джеймс Уорд-Праус.
«Лестер» — «Суонси» 1:1
В 26-м туре чемпионата Англии «Лестер» на домашней арене «Кинг Пауэр» сыграл вничью с «Суонси» — 1:1.
«Лисы» провели в начале первого тайме благодаря голу лучшего бомбардира Джейми Варди, но после перерыва аргентинский защитник «лебедей» Федерико Фернандес сравнял счет.
«Манчестер Юнайтед» — «Хаддерсфилд Таун» 2:0
В матче 26-го тура Английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» одержал домашнюю победу над «Хаддерсфилд Тауном» — 2:0.
Хозяева открыли счет на 55-й минуте. Мата на левом фланге получил передачу от Матича и выполнил передачу к линии вратарской, где Ромелу Лукаку оторвался от защитников и уверенно отправил мяч в ворота.
На 68-й минуте в ворота гостей был назначен пенальти за фол на Алексисе Санчесе в штрафной. Сам пострадавший с «точки» пробил по воротам, голкипер Лоссль среагировал и спас свою команду, но мяч предательски отскочил обратно к Алексису, который в итоге добил его в ворота.
Голкипер «Манчестер Юнайтед» Давид де Хеа сыграл на ноль в 300-й игре за клуб.
После этого матча «МЮ» с 56 очками на 2-м месте, а «Хаддерсфилд» на 19-м месте — 24 очка.
«Арсенал» — «Эвертон» 5:1
Лондонский «Арсенал» одержал домашнюю победу над «Эвертоном» (5:1) в матче 26-го тура чемпионата Англии.
Хозяева открыли счет уже на 6-й минуте. Обамеянг в касание забросил мяч на Мхитаряна, а тот прострелил по линии вратарской, попав в Аарона Рэмси, от которого мяч отлетел в ворота.
На 14-й минуте Мустафи сыграл на опережение в момент навеса с углового и скинул мяч на дальнюю штангу ворот «Эвертона», откуда ворота с метра расстрелял Лоран Косельни.
На 19-й минуте Айуоби отыграл на свободного перед штрафной ливерпульцев Аарона Рэмси, который пробил с рикошетом от соперника под перекладину.
На 37-й минуте Мхитарян через центр сыграл на находящегося на грани офсайда Пьера-Эмерика Обамейянга, который легко пробросил мяч мимо голкипера в ворота гостей.
«Эвертон» отквитал один мяч на 64-й минуте. После навеса Мартина с фланга Доминик Калверт-Льюин выиграл верховую борьбу у Колашинаца и пробил головой в дальний угол.
А на 74-й минуте Мхитарян воспользовался ошибкой соперника на фланге и без сопротивления прострелил на свободного в штрафной Аарона Рэмси, который легко пробил в ближний угол, оформив хет-трик.
После этого матча «Арсенал» с 45 очками на 6-м месте, а «Эвертон» на 10-м месте — 31 очко.
«Кристал Пэлас» — «Ньюкасл»
4 февраля, 17:15 мск
«Ливерпуль» — «Тоттенхэм»
4 февраля, 19:30 мск