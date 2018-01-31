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    Игуаин принес «Ювентусу» победу над «Аталантой» в Кубке Италии

    Кубок Италии Футбол Италии Аталанта Ювентус
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    Фрагмент матча
    На фото:Фрагмент матча
    Онлайн: Закрытие трансферного окна. Зима 201809:00
    Туринский «Ювентус» одержал гостевую победу над «Аталантой» (1:0) в первом матче 1/2 финала Кубка Италии.

    Единственный мяч был забит уже на 3-й минуте матча. Гонсало Игуаин вышел один на один с воротами хозяев, сдвинулся в центр, сблизился с голкипером и чётко пробил низом в дальний угол.

    На 24-й минуте гости могли сравнять счет — Бенатиа сыграл рукой в штрафной и в ворота «Юве» был назначен пенальти. Но Алехандро Гомес с «точки» не сумел переиграть Джанлуиджи Буффона.

    Ответный матч состоится в Турине 28 февраля.

    Кубок Италии. 1/2 финала. Первый матч
    «Аталанта» — «Ювентус» — 0:1 (0:1)
    Гол: Игуаин, 3 (0:1).Нереализованный пенальти: Гомес (А), 25 (вратарь).«Аталанта»: Бериша, Толой, Паломино, Мазиелло, Хатебур, де Рон, Фройлер, Кристанте (Барроу, 76), Кастань, Корнелиус (Иличич, 46), Гомес (Петанья, 82).«Ювентус»: Буффон, Де Шильо, Бенатиа (Барцальи, 82), Кьеллини, Сандру, Хедира, Пьянич (Бентанкур, 90), Матюиди, Дуглас Коста (Бернардески, 63), Игуаин, Манджукич.Предупреждения: Кьеллини, 50. Толой, 76. Мазиелло, 80. Бентанкур, 90+4.
    Команды сыграют без риска«Аталанта» — «Ювентус». Прогноз и ставки на матч 1/2 финала Кубка Италии 30 января
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