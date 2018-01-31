Игуаин принес «Ювентусу» победу над «Аталантой» в Кубке Италии

Туринскийодержал гостевую победу над(1:0) в первом матче 1/2 финала Кубка Италии.

Единственный мяч был забит уже на 3-й минуте матча. Гонсало Игуаин вышел один на один с воротами хозяев, сдвинулся в центр, сблизился с голкипером и чётко пробил низом в дальний угол.

На 24-й минуте гости могли сравнять счет — Бенатиа сыграл рукой в штрафной и в ворота «Юве» был назначен пенальти. Но Алехандро Гомес с «точки» не сумел переиграть Джанлуиджи Буффона.

Ответный матч состоится в Турине 28 февраля.