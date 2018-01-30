Дубль Аспаса принес «Сельте» победу над «Бетисом»

Дубль оформил форвард хозяев Яго Аспас, который занимает третье место в споре бомбардиров с 14-ю мячами. Еще один гол на счету Макси Гомеса.
За «Бетис» отличились Серхио Леон и Андрес Гуардадо.
После этого матча «Сельта» на 7-м месте — 31 очко, а «Бетис» на 13-м месте — 27 очков.
Чемпионат Испании. 21-й тур
«Сельта» — «Бетис» — 3:2 (1:0)
Голы: Аспас, 12 (1:0). М.Гомес, 57 (2:0). Леон, 71 (2:1). Аспас, 79 (3:1). Гуардадо, 90+1 — с пенальти (3:2). «Сельта»: Рубен Бланко, Ронкалья, Мальо, Хонни Кастро, С.Гомес, Васс (Хосабед Санчес, 81), Лоботка, Радойя, Систо (Мендес, 73), Аспас, М.Гомес (Эмре Мор, 87).«Бетис»: Адан, Барраган, Феддаль, Манди, Дурмиси, Хоакин, Хави Гарсия (Рубен Кастро, 62), Гуардадо, Руис, Тельо (Будебуз, 63), Леон.Предупреждения: Хави Гарсия, 15. Хоакин, 45. Васс, 46. Руис, 59. Барраган, 65. Феддаль, 68.