Дубль Аспаса принес «Сельте» победу над «Бетисом»

В матче 21-го тура испанской Примерыодержала домашнюю победу над— 2:1.

Дубль оформил форвард хозяев Яго Аспас, который занимает третье место в споре бомбардиров с 14-ю мячами. Еще один гол на счету Макси Гомеса.

За «Бетис» отличились Серхио Леон и Андрес Гуардадо.

После этого матча «Сельта» на 7-м месте — 31 очко, а «Бетис» на 13-м месте — 27 очков.