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    УЕФА нашел нестыковки в финансовых отчетах ПСЖ

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    На фото:Неймар
    УЕФА нашел нестыковки в финансовых отчетах ПСЖ, информирует AS со ссылкой на французский Journal Du Dimanche.

    Европейская федерация, в частности, изучает размер средств, полученных парижским клубом от спонсоров.

    Согласно данным источника, УЕФА получил отчет от внешнего аудитора, в котором идет речь о реальной стоимости контрактов ПСЖ и его спонсорами из Катара (Ooredoo, QNB, beIN и QTA). В отчете говорится о «существенных различиях между цифрами, предоставленными клубом, и реальной стоимостью контрактов».

    В ПСЖ эту информацию никак не комментируют.

    Ожидается, что расследование продлится до марта.

    Напомним, в 2014 году ПСЖ уже был наказан за нарушение правил финансового fair play.

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