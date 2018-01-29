УЕФА нашел нестыковки в финансовых отчетах ПСЖ

Европейская федерация, в частности, изучает размер средств, полученных парижским клубом от спонсоров.
Согласно данным источника, УЕФА получил отчет от внешнего аудитора, в котором идет речь о реальной стоимости контрактов ПСЖ и его спонсорами из Катара (Ooredoo, QNB, beIN и QTA). В отчете говорится о «существенных различиях между цифрами, предоставленными клубом, и реальной стоимостью контрактов».
В ПСЖ эту информацию никак не комментируют.
Ожидается, что расследование продлится до марта.
Напомним, в 2014 году ПСЖ уже был наказан за нарушение правил финансового fair play.