«Вильярреал» на своем поле обыграл «Реал Сосьедад»

в домашнем матче 21-го тура испанской Примеры обыгралсо счетом 4:2.

Уже на 5-й минуте Виктор Руис принес «желтой субмарине» минимальное преимущество. На 17-й минуте Пабло Форнальс забил второй гол в ворота гостей. А еще через три минуты Карлос Бакка довел дело до разгрома.

На 24-й минуте Диего Льоренте сократил отставание команды из Сан-Себастьяна. Впрочем, спустя десять минут Самуэль Кастильехо вернул хозяевам перевес в три мяча.

Во втором тайме единственным стал гол Виллиана Жозе на 58-й минуте.

Россиянин Денис Черышев появился на поле на 65-й минуте, но результативными действиями не отметился.

В турнирной таблице «Вильярреал» занимает пятое место (37 очков), а «Реал Сосьедад» — 15-е (23 очка).