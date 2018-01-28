«Вильярреал» на своем поле обыграл «Реал Сосьедад»

Уже на 5-й минуте Виктор Руис принес «желтой субмарине» минимальное преимущество. На 17-й минуте Пабло Форнальс забил второй гол в ворота гостей. А еще через три минуты Карлос Бакка довел дело до разгрома.
На 24-й минуте Диего Льоренте сократил отставание команды из Сан-Себастьяна. Впрочем, спустя десять минут Самуэль Кастильехо вернул хозяевам перевес в три мяча.
Во втором тайме единственным стал гол Виллиана Жозе на 58-й минуте.
Россиянин Денис Черышев появился на поле на 65-й минуте, но результативными действиями не отметился.
В турнирной таблице «Вильярреал» занимает пятое место (37 очков), а «Реал Сосьедад» — 15-е (23 очка).
Чемпионат Испании. 21-й тур
«Вильярреал» — «Реал Сосьедад» — 4:2 (4:1)
Голы: 1:0 – 5 Руис, 2:0 – 17 Форнальс, 3:0 – 20 Бакка, 3:1 – 24 Льоренте, 4:1 – 34 Кастильехо, 4:2 – 58 Виллиан Жозе.«Вильярреал»: Асенхо, Бонера, Коста, Марио Гаспар, Руис, Кастильехо (Мартинес, 90+1), Родри Эрнандес, Тригерос, Форнальс, Унал (Сориано, 84), Бакка (Черышев, 65).«Реал Сосьедад»: Рамирес, Льоренте, Мартинес, Одриосола, Навас, Субельдия (Гуриди, 78), Ильярраменди, Янузай (Каналес, 63), Прието (Агиррече, 85), Ойарсабаль, Виллиан Жозе.Предупреждения: Навас (75), Коста (82).