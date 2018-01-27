«Пари Сен-Жермен» уверенно обыграл «Монпелье»

в домашнем матче 23-го тура французской Лиги 1 разгромилсо счетом 4:0.

Парижане вышли вперед на 11-й минуте, когда с передачи Адриена Рабьо гол забил Эдинсон Кавани. Этот точный удар стал для уругвайца 157-м в составе парижского клуба. Он стал лучшим бомбардиром в истории столичной команды, опередив Златана Ибрагимовича.

За пять минут до конца первого тайма команда Унаи Эмери удвоила свое преимущество – Неймар реализовал пенальти.

На 70-й минуте отличился Анхель Ди Мария, доведя дело до разгрома. Победную точку за восемь минут до конца основного времени поставил Неймар, оформивший дубль.

«Пари Сен-Жермен» продолжает лидировать в турнирной таблице (59 очков), а «Монпелье» идет седьмым (31 очко).