«Атлетик» разошелся миром с «Эйбаром»

В турнирной таблице «Атлетик» занимает десятое место (27 очков), а «Эйбар» — седьмое (29 очков).

Ариц Адурис вывел хозяев поля вперед на 50-й минуте. Гости восстановили паритет на 73-й минуте усилиями Энрике Гарсии .

Встреча, которая прошла в Бильбао, завершилась со счетом 1:1.

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