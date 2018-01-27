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    «Атлетик» разошелся миром с «Эйбаром»

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    Фрагмент матча
    На фото:Фрагмент матча
    «Атлетик» сыграл вничью с «Эйбаром» в домашнем матче 21-го тура испанской Примеры.

    Встреча, которая прошла в Бильбао, завершилась со счетом 1:1.

    Ариц Адурис вывел хозяев поля вперед на 50-й минуте. Гости восстановили паритет на 73-й минуте усилиями Энрике Гарсии.

    Беспроигрышная серия «басков» в чемпионате Испании достигла десяти матчей.

    В турнирной таблице «Атлетик» занимает десятое место (27 очков), а «Эйбар» — седьмое (29 очков).

    Чемпионат Испании. 21-й тур
    «Атлетик» — «Эйбар» — 1:1 (0:0)
    Голы: 1:0 – 50 Адурис, 1:1 – 73 Кике.«Атлетик»: Яго Эррерин, Нуньес, Саборит, Иньиго Лекуэ, Эчейта, Рауль Гарсия (Сабин Мерино, 70), Микель Рико (Беньят, 79), Сусаета (Микель Весга, 88), Итурраспе, Иньяки Уильямс, Адурис.«Эйбар»: Дмитрович, Арбилья, Рамис, Жунка (Капа, 79), Иван Алехо (Шарлес, 62), Диоп, Инуи, Орельяна, Эскаланте, Пенья, Кике.
    Есть резон рискнуть«Атлетик» — «Эйбар». Прогноз и ставки на матч 21-го тура испанской Примеры 26 января
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