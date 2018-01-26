Моуринью: Санчес мог бы стоить 100-150 миллионов фунтов

Главный тренер «Манчестер Юнайтед»заявил, что нападающийперешел в стан манкунианцев не из-за денег.

По данным британских СМИ, зарплата чилийского футболиста в новой команде составит 350 тысяч фунтов в неделю.

«Я не знаю, почему он выбрал "Юнайтед", но знаю, что если другие клубы не смогли его заполучить, то дело точно не в деньгах. Проанализируйте потраченные суммы со стороны "Манчестер Сити", "Челси" и даже "Эвертона". Они потратили больше нас.

Сколько бы стоил трансфер Алексиса Санчеса, если бы у него было еще три года по контракту? Глядя на текущие цифры, я бы сказал, что примерно 100-150 миллионов фунтов. Так что давайте учитывать, что нам не пришлось платить эти деньги», — цитирует Моуринью Sky Sports.

Ранее Моуринью подтвердил, что чилиец может дебютировать за «МЮ» 26 января в матче Кубка Англии с «Йовил Таун». Начало встречи — в 22:55 мск.

«Туанзебе уйдет в аренду. Больше никто не уйдет и не придет. Наша работа на трансферном рынке летом будет короткой», — добавил португальский специалист.