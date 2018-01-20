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    «Арсенал» уверенно разобрался с «Кристал Пэлас»

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    Футболисты «Арсенала»
    На фото:Футболисты «Арсенала»
    «Арсенал» в домашнем матче 24-го тура английской Премьер-лиги разгромил «Кристал Пэлас» со счетом 4:1.

    Исход встречи был предрешен уже в первые полчаса игры, когда «канониры» забили четыре мяча.

    На 6-й минуте Начо Монреаль забил первый гол. Затем, спустя четыре минуты, отличился Алекс Ивоби.

    На 13-й минуте Лоран Косельни довел дело до разгрома. А на 22-й минуте Александр Ляказетт стал автором четвертого мяча «Арсенала».

    Гости смогли ответить единственным точным ударом в исполнении Луки Миливоевича на 78-й минуте.

    В турнирной таблице «Арсенал» занимает шестое место (42 очка), а «Кристал Пэлас» — 12-е (25 очков).

    Чемпионат Англии. 24-й тур
    «Арсенал» — «Кристал Пэлас» — 4:1 (4:0)
    Голы: 1:0 – 6 Монреаль, 2:0 – 10 Ивоби, 3:0 – 13 Косьельни, 4:0 – 22 Ляказетт, 4:1 – 78 Миливоевич.«Арсенал»: Чех, Мустафи, Монреаль (Мэйтленд-Найлз, 34), Бельерин, Косьельни, Эль-Ненни, Джака, Уилшер, Озил (Нелсон, 72), Ивоби (Колашинац, 82), Ляказетт.«Кристал Пэлас»: Хеннесси, Томкинс, Келли, ван Анхолт, Фосу-Менса, Миливоевич, Макартур, Кабай (Ридевалд, 90), Сако, Заа, Бентеке.
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