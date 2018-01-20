«Арсенал» уверенно разобрался с «Кристал Пэлас»

Исход встречи был предрешен уже в первые полчаса игры, когда «канониры» забили четыре мяча.
На 6-й минуте Начо Монреаль забил первый гол. Затем, спустя четыре минуты, отличился Алекс Ивоби.
На 13-й минуте Лоран Косельни довел дело до разгрома. А на 22-й минуте Александр Ляказетт стал автором четвертого мяча «Арсенала».
Гости смогли ответить единственным точным ударом в исполнении Луки Миливоевича на 78-й минуте.
В турнирной таблице «Арсенал» занимает шестое место (42 очка), а «Кристал Пэлас» — 12-е (25 очков).
Чемпионат Англии. 24-й тур
«Арсенал» — «Кристал Пэлас» — 4:1 (4:0)
Голы: 1:0 – 6 Монреаль, 2:0 – 10 Ивоби, 3:0 – 13 Косьельни, 4:0 – 22 Ляказетт, 4:1 – 78 Миливоевич.«Арсенал»: Чех, Мустафи, Монреаль (Мэйтленд-Найлз, 34), Бельерин, Косьельни, Эль-Ненни, Джака, Уилшер, Озил (Нелсон, 72), Ивоби (Колашинац, 82), Ляказетт.«Кристал Пэлас»: Хеннесси, Томкинс, Келли, ван Анхолт, Фосу-Менса, Миливоевич, Макартур, Кабай (Ридевалд, 90), Сако, Заа, Бентеке.