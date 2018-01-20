«Арсенал» уверенно разобрался с «Кристал Пэлас»

в домашнем матче 24-го тура английской Премьер-лиги разгромилсо счетом 4:1.

Исход встречи был предрешен уже в первые полчаса игры, когда «канониры» забили четыре мяча.

На 6-й минуте Начо Монреаль забил первый гол. Затем, спустя четыре минуты, отличился Алекс Ивоби.

На 13-й минуте Лоран Косельни довел дело до разгрома. А на 22-й минуте Александр Ляказетт стал автором четвертого мяча «Арсенала».

Гости смогли ответить единственным точным ударом в исполнении Луки Миливоевича на 78-й минуте.

В турнирной таблице «Арсенал» занимает шестое место (42 очка), а «Кристал Пэлас» — 12-е (25 очков).