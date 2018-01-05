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    IFAB 22 января обсудит использование видеоповторов на ЧМ-2018

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    Окончательное решение по видеоповторам на ЧМ-2018 будет принято в марте
    На фото:Окончательное решение по видеоповторам на ЧМ-2018 будет принято в марте
    Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB), занимающийся регулированием правил игры в футбол, 22 января обсудит вопрос об использовании системы видеопомощи арбитрам (VAR) на чемпионате мира 2018 года, сообщает ESPN.

    Система VAR уже использовалась в некоторых европейских странах, в частности, во Франции, Италии, Германии, а также во время Кубка конфедераций-2017. По наблюдениям IFAB, решения судей благодаря VAR исправлялись один раз за три матча, а время, затрачиваемое на рассмотрение спорных эпизодов, значительно сократилось.

    После обсуждения результатов работы VAR будет проведено голосование, чтобы представить «ориентировочную рекомендацию».

    Окончательное решение по видеоповторам на ЧМ-2018 будет принято в марте.

    Глава ФИФА Джанни Инфантино ранее заявил, что чемпионат мира в России станет первым, на котором судьи смогут использовать видеоповторы.

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