IFAB 22 января обсудит использование видеоповторов на ЧМ-2018

Система VAR уже использовалась в некоторых европейских странах, в частности, во Франции, Италии, Германии, а также во время Кубка конфедераций-2017. По наблюдениям IFAB, решения судей благодаря VAR исправлялись один раз за три матча, а время, затрачиваемое на рассмотрение спорных эпизодов, значительно сократилось.
После обсуждения результатов работы VAR будет проведено голосование, чтобы представить «ориентировочную рекомендацию».
Окончательное решение по видеоповторам на ЧМ-2018 будет принято в марте.
Глава ФИФА Джанни Инфантино ранее заявил, что чемпионат мира в России станет первым, на котором судьи смогут использовать видеоповторы.