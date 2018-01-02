Роналду: Потрясающее чувство — оглянуться назад и посмотреть, чего я достиг

Нападающий «Реала»подвел итоги 2017 года.

Португалец выиграл пять трофеев с мадридским клубом и стал обладателем «Золотого мяча».

«2017 год был невероятным во многих аспектах. Это потрясающее чувство — оглянуться назад и посмотреть на то, чего я достиг с того момента, как пинал мяч на улицах Мадейры.

Я был наделен талантом и упорно работал, чтобы извлечь максимум. Но я бы не добился этого без сотрудничества со многими людьми, которые помогли мне профессионально.

Я хочу посвятить этот момент своей семье, которая была рядом всегда — в хорошие периоды и в плохие, моим друзьям. Не забываю тех, кто верил в меня, когда я был ребенком, полным мечтаний, моим тренерам и товарищам как в моих клубах, так и в сборной.

Отдельное спасибо моим поклонникам за их поддержку и вдохновение продолжать упорно работать и отдавать всего себя в каждом вызове», — цитирует Роналду AS.