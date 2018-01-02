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    Габулов продолжит карьеру в чемпионате Бельгии

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    Владимир Габулов
    На фото:Владимир Габулов
    Голкипер тульского «Арсенала» Владимир Габулов продолжит карьеру в чемпионате Бельгии, сообщает «Чемпионат».

    34-летний футболист подписал с «Брюгге» контракт на полтора года. В ближайшие дни он присоединится к новой команде.

    «Дорогие друзья! Сегодня я официально стал игроком бельгийского "Брюгге". Переход из одной команды в другую – это новый вызов. И непростой в эмоциональном плане момент тоже. От всей души хочу поблагодарить всех футболистов "Арсенала", с которыми я выходил бок о бок на футбольное поле, за чувство единства, командный дух, удовольствие от проведенных вместе матчей.

    Спасибо Миодрагу Божовичу и всему тренерскому штабу "Арсенала" за создание и подготовку команды. Отдельная благодарность — Вячеславу Викторовичу Чанову за внимание ко всем вратарям "Арсенала" и ко мне лично. Спасибо президенту "Арсенала" Гураму Захаровичу Аджоеву за то, что пригласил меня в команду, а сейчас не стал препятствовать моему переходу и позволил реализовать давнюю мечту – играть в европейском клубе. Спасибо персоналу "Арсенала" — администраторам, врачам, массажистам и всем людям, причастным к работе клуба, за внимание и заботу каждый день.

    Отдельное спасибо болельщикам за поддержку в каждом матче! И за вашу персональную поддержку тоже – я всегда ее чувствовал, выходя на поле. Этот год, проведенный в "Арсенале", был действительно запоминающимся. И частичка моего сердца навсегда останется в Туле. Надеюсь, что коллектив и болельщики "Арсенала" поймут меня и поддержат мое решение.

    Переход в "Брюгге" для меня — это новый вызов. Это тот момент, когда я, можно сказать, начинаю всё с чистого листа, каждый день доказывая и подтверждая свой уровень. Это возможность реализовать мою давнюю мечту — играть в европейском первенстве, постараться стать чемпионом и вернуться в Лигу чемпионов. Это безумно интересный шанс в футболе и в жизни», — сказал Габулов.

    В нынешнем сезоне РФПЛ Габулов провел 20 матчей, в которых пропустил 23 гола.

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