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    АПЛ. «Ливерпуль» без Салаха дожал «Бернли», «МЮ» в гостях у «Эвертона», «Арсенал» против «Челси»

    Обзор матчей 22-го тура чемпионата Англии

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    АПЛ. Все матчиС 15:30 мск
    1, 2 и 3 января в Англии состоятся матчи 22-го тура Премьер-лиги. Лидирующий в турнирной таблице «Манчестер Сити» примет «Уотфорд», «МЮ» отправится на «Гудисон Парк», «Тоттенхэм» — в Уэльс, а «Челси» сыграет с «Арсеналом».

    «Брайтон» — «Борнмут» 2:2

    «Брайтон» и «Борнмуту» разошлись миром в матче 22-го тура чемпионата Англии. Встреча на стадионе «Фалмер» завершилась со счетом 2:2.

    У хозяев по голу забили Антони Кнокар (5-я минута) и Гленн Мюррей (48). В составе гостей отличились Стив Кук (33) и Каллум Уилсон (79).

    В турнирной таблице «Брайтон» занимает 12-е место (23 очка), «Борнмут» идет следом (21 очко).

    Чемпионат Англии. 22-й тур
    «Брайтон» – «Борнмут» — 2:2 (1:1)
    Голы: 1:0 – 5 Кнокар, 1:1 – 33 Кук, 2:1 – 48 Мюррей, 2:2 – 79 Уилсон.«Брайтон»: Райан, Даффи, Зуттнер, Скелотто (Сальтор, 77), Данк, Проппер, Стивенс, Гросс (Браун, 88), Кнокар, Искьердо, Мюррей.«Борнмут»: Бегович, Фрэнсис, Дэниэлс, Смит, Кук, Айб, Кук, Артер (Гослинг, 71), Пью (Аке, 60), Афобе (Муссе, 66), Уилсон.Предупреждения: Проппер (81), Фрэнсис (88), Мюррей (90).

    «Бернли» — «Ливерпуль» 1:2

    «Бернли» уступил «Ливерпулю» в матче 22-го тура чемпионата Англии. Встреча на арене «Терф Мур» завершилась со счетом 1:2.

    «Красные» вышли вперед на 61-й минуте — Мане отличился после отличного удара с линии штрафной.

    «Вишни» восстановили статус-кво за минуту до конца основного времени — Тейлор с левого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Воукс сбросил мяч к правой штанге на Гудмундссона, который в падении головой отправил мяч в ворота.

    Победу «Ливерпулю» уже в компенсированное время принес Клаван, который поразил ворота ударом головой после скидки Ловрена.

    «Ливерпуль» остался четвертым в турнирной таблице (44 очка), «Бернли» — на седьмой строке (34 очка).

    Чемпионат Англии. 22-й тур
    «Бернли» – «Ливерпуль» — 1:2 (0:0)
    Голы: 0:1 – 61 Мане, 1:1 – 87 Гудмундссон, 1:2 – 90 Клаван.«Бернли»: Поуп, Тарковски, Тэйлор, Бардсли, Ми, Корк, Дефур, Хендрик (Воукс, 71), Гудмундссон, Арфилд (Уэллс, 86), Барнс.«Ливерпуль»: Миньоле, Ловрен, Гомес, Александер-Арнолд, Клаван, Вейналдум, Джан, Лаллана (Милнер, 86), Окслейд-Чемберлен (Матип, 90), Мане (Фирмино, 72), Соланке.

    «Лестер» — «Хаддерсфилд» 3:0

    «Лестер» обыграл «Хаддерсфилд» в матче 22-го тура чемпионата Англии и прервал свою серию без побед. Встреча на «Кинг Пауэр» завершилась со счетом 3:0.

    Три очка «лисам» принесли голы Рияда Мареза (53-я минута), Ислама Слимани (60) и Марка Олбрайтона (90+2).

    «Лестер» остался на седьмой строке в турнирной таблице (30 очков), «Хаддерсфилд» — 11-й (24 очка).

    Чемпионат Англии. 22-й тур
    «Лестер» – «Хаддерсфилд» — 3:0 (0:0)
    Голы: 1:0 – 53 Марез, 2:0 – 60 Слимани, 3:0 – 90 Олбрайтон.«Лестер»: Шмейхель, Магуайр, Морган (Драгович, 28), Фукс, Марез (Грэй, 77), Амарти, Джеймс (Адриен Силва, 86), Ндиди, Олбрайтон, Окадзаки, Слимани.«Хаддерсфилд»: Лессль, Йоргенсен, Леве (Мэлоун, 76), Смит (Депуатр, 82), Шиндлер, Инс, Уильямс, ван Ла Парра, Муй, Лолли (Кванер, 59), Мунье.Предупреждения: Морган (24), Мэлоун (84).

    «Сток Сити» — «Ньюкасл» 0:1

    «Сток Сити» потерпел поражение от «Ньюкасла» в домашнем матче 22-го тура чемпионата Англии. Встреча на арене «Британниа» завершилась со счетом 0:1.

    Автором единственного гола стал Айосе Перес, отличившийся на 73-й минуте.

    «Ньюкасл» поднялся на 13-ю строку (22 очка), «Сток Сити» — 16-й (20 очков).

    Чемпионат Англии. 22-й тур
    «Сток Сити» – «Ньюкасл» — 0:1 (0:0)
    Гол: 0:1 – 73 Перес.«Сток Сити»: Батленд, Зума, Виммер, Питерс (Берахино, 71), Кэмерон, Адам, Аллен, Шакири (Диуф, 57), Эдвардс, Шупо-Мотинг, Крауч.«Ньюкасл»: Дарлоу, Ласселс, Манкильо, Йедлин, Кларк, Шелви, Диаме, Мерфи (Дамметт, 82), Ритчи, Атсу (Гэйл, 64), Перес (Хэйден, 90).Предупреждения: Манкильо (26), Аллен (54), Шупо-Мотинг (60), Виммер (66).

    «Эвертон» — «Манчестер Юнайтед»

    1 января, 20:30 мск

    «Вест Хэм» — «Вест Бромвич»

    2 января, 22:45 мск

    «Саутгемптон» — «Кристал Пэлас»

    2 января, 22:45 мск

    «Суонси» — «Тоттенхэм»

    2 января, 22:45 мск

    «Манчестер Сити» — «Уотфорд»

    2 января, 23:00 мск

    «Бернли» — «Ливерпуль»

    3 января, 22:45 мск

    Стерлинг обеспечит«Манчестер Сити» — «Уотфорд». Прогноз и ставки на матч 22-го тура английской Премьер-лиги 2 января
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