АПЛ. «Ливерпуль» без Салаха дожал «Бернли», «МЮ» в гостях у «Эвертона», «Арсенал» против «Челси»

«Брайтон» — «Борнмут» 2:2

«Брайтон» и «Борнмуту» разошлись миром в матче 22-го тура чемпионата Англии. Встреча на стадионе «Фалмер» завершилась со счетом 2:2.

У хозяев по голу забили Антони Кнокар (5-я минута) и Гленн Мюррей (48). В составе гостей отличились Стив Кук (33) и Каллум Уилсон (79).

В турнирной таблице «Брайтон» занимает 12-е место (23 очка), «Борнмут» идет следом (21 очко).

Чемпионат Англии. 22-й тур «Брайтон» – «Борнмут» — 2:2 (1:1) Голы: 1:0 – 5 Кнокар, 1:1 – 33 Кук, 2:1 – 48 Мюррей, 2:2 – 79 Уилсон.«Брайтон»: Райан, Даффи, Зуттнер, Скелотто (Сальтор, 77), Данк, Проппер, Стивенс, Гросс (Браун, 88), Кнокар, Искьердо, Мюррей.«Борнмут»: Бегович, Фрэнсис, Дэниэлс, Смит, Кук, Айб, Кук, Артер (Гослинг, 71), Пью (Аке, 60), Афобе (Муссе, 66), Уилсон.Предупреждения: Проппер (81), Фрэнсис (88), Мюррей (90).

«Бернли» — «Ливерпуль» 1:2

«Бернли» уступил «Ливерпулю» в матче 22-го тура чемпионата Англии. Встреча на арене «Терф Мур» завершилась со счетом 1:2.

«Красные» вышли вперед на 61-й минуте — Мане отличился после отличного удара с линии штрафной.

«Вишни» восстановили статус-кво за минуту до конца основного времени — Тейлор с левого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Воукс сбросил мяч к правой штанге на Гудмундссона, который в падении головой отправил мяч в ворота.

Победу «Ливерпулю» уже в компенсированное время принес Клаван, который поразил ворота ударом головой после скидки Ловрена.

«Ливерпуль» остался четвертым в турнирной таблице (44 очка), «Бернли» — на седьмой строке (34 очка).

Чемпионат Англии. 22-й тур «Бернли» – «Ливерпуль» — 1:2 (0:0) Голы: 0:1 – 61 Мане, 1:1 – 87 Гудмундссон, 1:2 – 90 Клаван.«Бернли»: Поуп, Тарковски, Тэйлор, Бардсли, Ми, Корк, Дефур, Хендрик (Воукс, 71), Гудмундссон, Арфилд (Уэллс, 86), Барнс.«Ливерпуль»: Миньоле, Ловрен, Гомес, Александер-Арнолд, Клаван, Вейналдум, Джан, Лаллана (Милнер, 86), Окслейд-Чемберлен (Матип, 90), Мане (Фирмино, 72), Соланке.

«Лестер» — «Хаддерсфилд» 3:0

«Лестер» обыграл «Хаддерсфилд» в матче 22-го тура чемпионата Англии и прервал свою серию без побед. Встреча на «Кинг Пауэр» завершилась со счетом 3:0.

Три очка «лисам» принесли голы Рияда Мареза (53-я минута), Ислама Слимани (60) и Марка Олбрайтона (90+2).

«Лестер» остался на седьмой строке в турнирной таблице (30 очков), «Хаддерсфилд» — 11-й (24 очка).

Чемпионат Англии. 22-й тур «Лестер» – «Хаддерсфилд» — 3:0 (0:0) Голы: 1:0 – 53 Марез, 2:0 – 60 Слимани, 3:0 – 90 Олбрайтон.«Лестер»: Шмейхель, Магуайр, Морган (Драгович, 28), Фукс, Марез (Грэй, 77), Амарти, Джеймс (Адриен Силва, 86), Ндиди, Олбрайтон, Окадзаки, Слимани.«Хаддерсфилд»: Лессль, Йоргенсен, Леве (Мэлоун, 76), Смит (Депуатр, 82), Шиндлер, Инс, Уильямс, ван Ла Парра, Муй, Лолли (Кванер, 59), Мунье.Предупреждения: Морган (24), Мэлоун (84).

«Сток Сити» — «Ньюкасл» 0:1

«Сток Сити» потерпел поражение от «Ньюкасла» в домашнем матче 22-го тура чемпионата Англии. Встреча на арене «Британниа» завершилась со счетом 0:1.

Автором единственного гола стал Айосе Перес, отличившийся на 73-й минуте.

«Ньюкасл» поднялся на 13-ю строку (22 очка), «Сток Сити» — 16-й (20 очков).

Чемпионат Англии. 22-й тур «Сток Сити» – «Ньюкасл» — 0:1 (0:0) Гол: 0:1 – 73 Перес.«Сток Сити»: Батленд, Зума, Виммер, Питерс (Берахино, 71), Кэмерон, Адам, Аллен, Шакири (Диуф, 57), Эдвардс, Шупо-Мотинг, Крауч.«Ньюкасл»: Дарлоу, Ласселс, Манкильо, Йедлин, Кларк, Шелви, Диаме, Мерфи (Дамметт, 82), Ритчи, Атсу (Гэйл, 64), Перес (Хэйден, 90).Предупреждения: Манкильо (26), Аллен (54), Шупо-Мотинг (60), Виммер (66).

«Эвертон» — «Манчестер Юнайтед»

1 января, 20:30 мск

«Вест Хэм» — «Вест Бромвич»

2 января, 22:45 мск

«Саутгемптон» — «Кристал Пэлас»

2 января, 22:45 мск

«Суонси» — «Тоттенхэм»

2 января, 22:45 мск

«Манчестер Сити» — «Уотфорд»

2 января, 23:00 мск

«Бернли» — «Ливерпуль»

3 января, 22:45 мск