АПЛ. «Ливерпуль» без Салаха дожал «Бернли», «МЮ» в гостях у «Эвертона», «Арсенал» против «Челси»

«Брайтон» — «Борнмут» 2:2
«Брайтон» и «Борнмуту» разошлись миром в матче 22-го тура чемпионата Англии. Встреча на стадионе «Фалмер» завершилась со счетом 2:2.
У хозяев по голу забили Антони Кнокар (5-я минута) и Гленн Мюррей (48). В составе гостей отличились Стив Кук (33) и Каллум Уилсон (79).
В турнирной таблице «Брайтон» занимает 12-е место (23 очка), «Борнмут» идет следом (21 очко).
«Бернли» — «Ливерпуль» 1:2
«Бернли» уступил «Ливерпулю» в матче 22-го тура чемпионата Англии. Встреча на арене «Терф Мур» завершилась со счетом 1:2.
«Красные» вышли вперед на 61-й минуте — Мане отличился после отличного удара с линии штрафной.
«Вишни» восстановили статус-кво за минуту до конца основного времени — Тейлор с левого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Воукс сбросил мяч к правой штанге на Гудмундссона, который в падении головой отправил мяч в ворота.
Победу «Ливерпулю» уже в компенсированное время принес Клаван, который поразил ворота ударом головой после скидки Ловрена.
«Ливерпуль» остался четвертым в турнирной таблице (44 очка), «Бернли» — на седьмой строке (34 очка).
«Лестер» — «Хаддерсфилд» 3:0
«Лестер» обыграл «Хаддерсфилд» в матче 22-го тура чемпионата Англии и прервал свою серию без побед. Встреча на «Кинг Пауэр» завершилась со счетом 3:0.
Три очка «лисам» принесли голы Рияда Мареза (53-я минута), Ислама Слимани (60) и Марка Олбрайтона (90+2).
«Лестер» остался на седьмой строке в турнирной таблице (30 очков), «Хаддерсфилд» — 11-й (24 очка).
«Сток Сити» — «Ньюкасл» 0:1
«Сток Сити» потерпел поражение от «Ньюкасла» в домашнем матче 22-го тура чемпионата Англии. Встреча на арене «Британниа» завершилась со счетом 0:1.
Автором единственного гола стал Айосе Перес, отличившийся на 73-й минуте.
«Ньюкасл» поднялся на 13-ю строку (22 очка), «Сток Сити» — 16-й (20 очков).
«Эвертон» — «Манчестер Юнайтед»
1 января, 20:30 мск
«Вест Хэм» — «Вест Бромвич»
2 января, 22:45 мск
«Саутгемптон» — «Кристал Пэлас»
2 января, 22:45 мск
«Суонси» — «Тоттенхэм»
2 января, 22:45 мск
«Манчестер Сити» — «Уотфорд»
2 января, 23:00 мск