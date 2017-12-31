«Кристал Пэлас» отобрал очки у «Манчестер Сити»

сыграли вничью в матче 21-го тура чемпионата Англии — 0:0.

Команда Хосепа Гвардиолы владела территориальным преимуществом и больше контролировала мяч, но контратаки хозяев доставляли «горожанам» много неприятностей — несколько моментов упустил Кристиан Бентеке, также мог отличаться Андрос Таунсенд.

На последних минутах матча команда Роя Ходжсона получила право на пенальти, но Лука Миливойевич не сумел переиграть Эдерсона.

Стоит отметить, что в первом тайме обе команды понесли серьезные кадровые потери. У «Манчестер Сити» тяжелую травму получил основной форвард Габриэл Жезус, а в составе «орлов» из-за травмы колена матч не доиграл капитан Скотт Данн. Также в концовке игры повреждения получили Кевин Де Брейне и Джейсон Панчеон.

Подопечные Гвардиолы, таким образом, прервали 18-матчевую победную серию.

«Манчестер Сити» занимает первое место в турнирной таблице (59 очков), «Кристал Пэлас» — 17-й (19 очков).