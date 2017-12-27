Анатолий Давыдов назначен директором Академии «Зенита»

Бывший наставникназначен директором академии петербургского клуба, сообщает официальный сайт команды.

В новом качестве он будет отвечать за подготовку ближайшего резерва клуба на всех уровнях.

«Воспитанник тульского футбола, Анатолий Викторович провел большую часть карьеры в "Зените", установив рекорд по количеству официальных матчей в составе петербуржцев (456), и завоевал золотые медали чемпионата СССР в 1984-м.

В качестве тренера Давыдов работал в "Зените" (на его счету — победа в Кубке России в 1999-м и бронзовые медали чемпионата в 2009-м), "Зените"-м, "Металлурге" из Липецка, "Сибири", "Текстильщике" и "Томи", а в 2017-м возглавил выступающий в ФНЛ "Зенит"-2.

"Зенит" желает Анатолию Викторовичу удачи в новой должности», — информирует сайт клуба.