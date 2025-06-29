Топурия нокаутировал Оливейру и завоевал вакантный пояс UFC в легком весе

в главном событии вечера на UFC 317 в битве за вакантный титул в легком весе нокаутировал в первом раунде

Таким образом, грузин вошел в историю, как десятый боец, взявший второй пояс в лиге. Ранее «Эль-Матадор» был чемпионом UFC в полулегкой весовой категории.

Напомним, что Топурия в своей профессиональной карьере еще не потерпел ни единого поражения. На его счету 17 выигранных поединков кряду. После победы над Оливейрой Илия провел битву взглядов с Пэдди Пимблеттом.

Британец на сегодняшний день занимает седьмую строчку в рейтинге легкого дивизиона. Ранее в предыдущем поединке он нокаутировал в третьем раунде Майкла Чендлера.