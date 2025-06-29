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    Топурия нокаутировал Оливейру и завоевал вакантный пояс UFC в легком весе

    Бои ММА UFC Чарльз Оливейра Майкл Чендлер Илия Топурия Пэдди Пимблетт
    Илия Топурия в главном событии вечера на UFC 317 в битве за вакантный титул в легком весе нокаутировал в первом раунде Чарльза Оливейру.

    Илия Топурия
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    Илия Топурия

    Таким образом, грузин вошел в историю, как десятый боец, взявший второй пояс в лиге. Ранее «Эль-Матадор» был чемпионом UFC в полулегкой весовой категории.

    Напомним, что Топурия в своей профессиональной карьере еще не потерпел ни единого поражения. На его счету 17 выигранных поединков кряду. После победы над Оливейрой Илия провел битву взглядов с Пэдди Пимблеттом.

    Британец на сегодняшний день занимает седьмую строчку в рейтинге легкого дивизиона. Ранее в предыдущем поединке он нокаутировал в третьем раунде Майкла Чендлера.

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