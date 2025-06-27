Кевин Холлэнд подерется с Даниэлем Родригезом на UFC 318

Топовый боец полусреднего веса UFC Кевин Холлэнд проведет очередной поединок сна турнире UFC 318, который возглавит встреча

Для американца это будет уже четвертый выход в октагон в 2025 году. В предыдущей встрече Кевин одолел сабмишном в первом раунде Висенте Люке, потеснив его с 14-й строчки в рейтинге.

До этого победил единогласным решением судей исландского ветерана Гуннара Нельсона. В начале года Холлэнд уступил удушающим приемом в первом раунде в рамках среднего веса Рейнье Де Риддеру.

Родригез также, как и оппонент, выиграл 2 предыдущих поединка. Недавно он нокаутировал Сантьяго Понзиниббио. Еще раньше была победа раздельным решением над Алексом Мороно.