Кевин Холлэнд подерется с Даниэлем Родригезом на UFC 318

Кевин Холлэнд Фото: globallookpress.com
Для американца это будет уже четвертый выход в октагон в 2025 году. В предыдущей встрече Кевин одолел сабмишном в первом раунде Висенте Люке, потеснив его с 14-й строчки в рейтинге.
До этого победил единогласным решением судей исландского ветерана Гуннара Нельсона. В начале года Холлэнд уступил удушающим приемом в первом раунде в рамках среднего веса Рейнье Де Риддеру.
Родригез также, как и оппонент, выиграл 2 предыдущих поединка. Недавно он нокаутировал Сантьяго Понзиниббио. Еще раньше была победа раздельным решением над Алексом Мороно.